В Черемховском районе благодаря пожарному извещателю из горящего дома спаслась многодетная семья

Сработавший пожарный извещатель спас многодетную семью от пожара в деревне Малиновке Черемховского района. 15 декабря в 2:00 поступило сообщение о возгорании на веранде жилого деревянного дома на улице Лесной, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Первой на пожар прибыла добровольная пожарная команда села Новогромово. Добровольцы сдерживали распространение огня до прибытия основных сил и предотвратили переход пожара на соседние строения. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения из Черемхово ликвидировали открытое горение в течение получаса.

В ходе доследственной проверки по факту пожара выяснилось, что мать семейства разбудил громкий писк пожарного извещателя. Открыв глаза, женщина увидела, что комнаты в доме полностью заполнил дым. В экстренной ситуации она разбудила четверых несовершеннолетних детей и пожилую родственницу. По ее указаниям все ползком эвакуировались из задымленного помещения.

В этот момент веранда уже была охвачена огнем, он стремительно распространялся по стенам и на крышу жилого дома. Добравшись до безопасного места, женщина позвонила по номеру «112» и сообщила о произошедшем. Укрыв детей и пенсионерку от мороза в летней кухне, она побежала за помощью к соседям.

Дознаватели МЧС России установили, что вечером 14 декабря перед сном мать попросила одну из дочерей занести в дом уголь для растопки печи. На улице девочка нашла ведро, полное остывающей золы, высыпала его содержимое на землю рядом с верандой, затем набрала уголь и зашла домой. Часть горячих углей попала на основание веранды, пристроенной к жилому дому. Несколько часов деревянная обшивка тлела, а затем загорелась.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года в ходе профилактического рейда в доме этой многодетной семьи сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области установили пожарный извещатель. Кроме того, специалисты отмечают, что хозяйка дома ответственно относилась к прибору и недавно заменила в нем батарейку, что и спасло семью.

Общая площадь пожара составила 66 квадратных метров. Огнем была уничтожена веранда дома на площади 18 квадратных метров.