В I этапе XII ежегодной олимпиады «Россия в электронном мире» приняли участие более 3 тысяч школьников и студентов

В первом этапе XII ежегодной интерактивной олимпиады «Россия в электронном мире» приняли участие более 3 тысяч школьников и студентов, мероприятие проводилось в Президентской библиотеке с 20 сентября по 30 ноября 2021 года, сообщает пресс-служба библиотеки.

Во второй тур прошли 1888 участников: по истории – 605, по обществознанию – 700, по русскому языку – 583.

Второй этап интерактивного образовательного проекта состоится с 20 декабря 2021 года по 21 января 2022 года. Третий (заключительный) этап интерактивного образовательного проекта – с 15 по 17 марта 2022 года.

Задания для олимпиады «Россия в электронном мире» разрабатываются в том числе на основе материалов фонда Президентской библиотеки.