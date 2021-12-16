В Иркутске дети-сироты получили ключи от квартир в Ленинском округе

Министерство имущественных отношений Иркутской области завершает оформление договоров найма на заселение многоквартирного дома для детей-сирот в Иркутске. 240 квартир находятся в первой очереди жилого комплекса в Ленинском округе. Ключи от квартир получили 223 человека. Оставшиеся квартиры передадут нанимателям до конца года, пишет пресс-служба правительства Иркутской области.

Жилье минимущества приобрело за счет средств федерального и областного бюджетов. Все квартиры имеют чистовую отделку, сантехнику. В ноябре в доме открылся опорный пункт полиции. Администрация Иркутска разрабатывает оптимальный вариант организации транспортной доступности для жителей дома.

Марина Быргазова, министр имущественных отношений Иркутской области:

– Оформление договоров специализированного найма началось 17 ноября. Состояние всех квартир на соответствие условиям государственных контрактов проверено. Отработали с застройщиком устранение замечаний. Жилые помещения в этом доме находятся в государственной собственности Иркутской области, поэтому по всем вопросам в отношении имущества жильцы могут обращаться в управляющую компанию и к нам, в министерство имущественных отношений Иркутской области.

Квартиры передаются жильцам по договорам специализированного найма на пять лет. В течение этого срока жилые помещения будут находиться в собственности Иркутской области. Затем жильцы смогут заключить договор социального найма и приватизировать квартиру.

В 2021 году правительство Иркутской области обеспечило жильем 1 078 детей-сирот: 156 человек получили социальные выплаты на приобретение жилья, 922 предоставлены квартиры.

Многоквартирный дом в Ленинском округе должны были построить еще в 2018 году, однако подрядчик нарушил условия договора. Потребовалось вмешательство прокуратуры.

Многоквартирный дом для детей-сирот ввели в эксплуатацию в Ленинском округе Иркутска

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