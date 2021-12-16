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В Иркутске готовится к открытию выставка кукол советского времени

В Иркутске готовится к открытию выставка кукол советского времени

21 декабря в 14:00 состоится презентация выставки «Жили-были люди и куклы» в Иркутске на улице Урицкого, 11Б, третий этаж. На выставке представлены куклы, кукольная утварь и игрушки, выпускавшиеся в советское время, предметы быта из жизни людей тех лет. Ранее экспонаты располагались в музее кукол Оксаны Токмаковой в Листвянке. Он закрылся в 2018 году.

Открытие выставки в Иркутске приурочено к 100-летию основания крупнейшей в СССР фабрики по выпуску кукол «Имени 8 Марта». Выставка будет работать с 3 января и до конца августа 2022 года. Она представлена двумя самостоятельными экспозициями. В первом выставочном зале гости познакомятся с историей зарождения, становления и развития кукольного фабричного производства в СССР, увидят, как менялись технологии, материалы изготовления, кукольная мода.

Во втором выставочном зале посетителям расскажут об истории фабрики кукол, преобразованной в 1921 году художником Николаем Бартрамом из небольшой артели «Все для ребенка» и разросшейся к началу Великой Отечественной войны до нескольких огромных производств. Фабрика сумела сохранить свои цеха в военные годы, перепрофилировав их на пошив форменного обмундирования. В 2001 году фабрика выпустила последнюю куклу и прекратила свое существование.

Дарья Соболева, автор книг по истории советской игрушки:
— Музеи и выставки, посвященные декоративно-прикладному искусству, всегда привлекают множество зрителей. Выставка позволит нынешним взрослым посмотреть на верных друзей своего детства, познакомить с ними своих детей и внуков. На выставке представлена коллекция кукол периода с 1920-х по 90-е годы. По ней можно проследить путь развития фабрики. Большинство людей не задумываются о том, откуда берутся куклы, кто создает модели для них. Выставка возвращает нам имена скульпторов, куклы которых радовали многие поколения советских девочек.

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По материалам: irk

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