В Иркутске обработают 1 198 хвойных деревьев для защиты от незаконных вырубок

На общественных озелененных территориях Иркутска началась химическая обработка хвойных деревьев. Цель предновогодней акции "Операция «Ель» — сохранение зеленого фонда города, предотвращение вандальных действий и незаконной вырубки, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Кроме того, на общественных пространствах установлены камеры видеонаблюдения для защиты от вандалов.

На острове Конный обработали специальным химическим составом 33 ели и сосны, а на острове Юность — 90 елок, сосен и кедров. Особое внимание уделяется хвойным насаждениям, высаженным в текущем году и ранее. Всего планируют обработать 1 198 хвойных деревьев на 50 общественных озелененных территориях. Среди них — бульвар Ветеранов, парк Семейного отдыха и парк «Комсомольский».

Дарья Куфякова, специалист МКУ «Городская среда»:

— При попадании в теплое помещение срубленное дерево, обработанное химикатами, издает неприятный запах, от которого очень сложно избавиться. Никакого праздничного настроения такая елка не принесет, скорее испортит праздник.

Используемый препарат соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, он безопасен для людей и животных. Все участки, обработанные раствором, будут обозначены предупреждающими табличками.

В этом году в состав препарата добавили зеленое мыло — специальный компонент, который помогает химическому веществу дольше находиться на поверхности крон хвойных деревьев. С приходом весны зеленое мыло способствует легкому смыванию с хвои копоти и пыли, а также защищает деревья от вредителей и грибковых болезней.

С 18 декабря в Иркутске начнут работать 27 елочных базаров на 88 торговых местах. Там жители всех округов города могут приобрести живые ели, пихты, сосну и лапник.