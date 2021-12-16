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В Иркутске предприятие выплатило 40 миллионов долга по зарплате работникам

Прокуратура Иркутска проверила исполнение трудового законодательства. Установлено, что на предприятии сферы электросетевого хозяйства образовалась задолженность по заработной плате перед 130 работниками в размере более 40 миллионов рублей. Предприятие находится в стадии банкротства, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Прокуратура направила иски в суды и внесла представления конкурсному управляющему. Объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при определении очередности удовлетворения требований кредиторов.

Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате погашена. Работникам за несвоевременную оплату труда выплатили компенсацию.

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По материалам: irk

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