В Иркутске предприятие выплатило 40 миллионов долга по зарплате работникам

Прокуратура Иркутска проверила исполнение трудового законодательства. Установлено, что на предприятии сферы электросетевого хозяйства образовалась задолженность по заработной плате перед 130 работниками в размере более 40 миллионов рублей. Предприятие находится в стадии банкротства, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Прокуратура направила иски в суды и внесла представления конкурсному управляющему. Объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при определении очередности удовлетворения требований кредиторов.

Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате погашена. Работникам за несвоевременную оплату труда выплатили компенсацию.