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В Иркутской области черных лесорубов подозревают в организации преступного сообщества

В Иркутской области черных лесорубов подозревают в организации преступного сообщества

Собранные следователями ГУ МВД России по Иркутской области и оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции доказательства стали основанием для уголовного дела о создании организованного преступного сообщества черных лесорубов. Злоумышленники действовали в Качугском районе, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в структуру криминальной организации входили 32-летний лидер, пять бригадиров и свыше 30 работников, которые заготавливали древесину. Фигуранты использовали документы местного крестьянско-фермерского хозяйства, дающие право на рубку деревьев и переработку пиломатериалов. При этом злоумышленники, имея документы прикрытия, заготавливали деловые сорта древесины за пределами отведенной для этих целей арендной базы и реализовывали ее по рыночной стоимости.

«Чтобы зафиксировать противоправные действия, полицейские в составе следственно-оперативной группы неоднократно на технике повышенной проходимости выезжали по бездорожью в труднодоступные таежные участки местности. Значительную помощь следствию оказывали неравнодушные местные жители, благодаря которым сформирована значительная свидетельская база», — говорится в сообщении Ирины Волк.

Во время следственных действий по адресам проживания подозреваемых изъяты 14 транспортных средств: тракторы, грузовики и легковые автомобили. Найдены бухгалтерские документы, цифровые носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 30 миллионов рублей. Ход и результаты расследования поставила на контроль прокуратура Иркутской области.

Как рассказали журналисту IRK.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, лидера банды, бригадиров и работников задержали в 2019 году за незаконную рубку лесных насаждений. К декабрю 2021 года следователи и оперативники доказали организованную преступную связь задержанных и возбудили второе уголовное дело по статье 210 УК РФ - «Организация преступного сообщества». Все это время черные лесорубы находятся под стражей.


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По материалам: irk

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