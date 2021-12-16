Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Иркутской области за три дня мошенники обманули 16 несостоявшихся майнеров

За последние три дня сразу 16 схожих по содержанию сообщений поступило в полицию от жителей Иркутской области. Потерпевшие пытались приобрести оборудование или заключить договоры об аренде помещений для дальнейшего обустройства так называемой майнинговой фермы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Накануне в дежурную часть полиции обратился 26-летний житель Иркутска. В начале декабря он нашел объявление о продаже оборудования для добычи криптовалюты в интернете. Связавшись с «представителями фирмы» и заключив договор о поставке машин, иркутянин перевел больше 250 тысяч рублей. Оборудование мужчина не получил, а телефоны поставщиков оказались недоступными.

В дежурные части полиции поступило несколько заявлений, где предметом сделки стало не само оборудование, а аренда помещения для майнинг-отеля. Всего несостоявшиеся добытчики биткоинов перевели мошенникам свыше 2,5 миллионов рублей.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Ответы на вопросы об истории, которые мы узнали в 2021 году
Ответы на вопросы об истории, которые мы узнали в 2021 году
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Стрельцов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Стрельцов
"Я считаю порно позором": Билли Айлиш призналась, что фильмы для взрослых разрушили ее мозг
"Я считаю порно позором": Билли Айлиш призналась, что
Разработчики HYPERCHARGE: Unboxed намекают на добавление игры в Game Pass
Разработчики HYPERCHARGE: Unboxed намекают на добавление игры в Game
Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition вышла на Xbox One и Xbox Series X | S
Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition вышла на Xbox One и Xbox
В здании бывшего кинотеатра «Марат» после ремонта откроют культурно-досуговый центр
В здании бывшего кинотеатра «Марат» после ремонта откроют
Скончался директор гимназии №25 Иркутска Владимир Безденежных
Скончался директор гимназии №25 Иркутска Владимир Безденежных
За сутки в Иркутской области подтвердили 595 новых случаев COVID-19
За сутки в Иркутской области подтвердили 595 новых случаев COVID-19
Новый формат оплаты покупок в салонах МегаФона станет доступен иркутянам в 2022 году
Новый формат оплаты покупок в салонах МегаФона станет доступен
Госдума разработала законопроект о предновогодней выплате пенсионерам
Госдума разработала законопроект о предновогодней выплате пенсионерам
В Иркутской области за три дня мошенники обманули 16 несостоявшихся майнеров
В Иркутской области за три дня мошенники обманули 16 несостоявшихся
Битва мейкапов: Николь Шерзингер против Евы Лонгории
Битва мейкапов: Николь Шерзингер против Евы Лонгории

Топ на сегодня

1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
Китай выступил против использования ИИ в военных целях
Китай выступил против использования ИИ в военных целях
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына
Мария Миронова шокировала историей о маньяке
Мария Миронова шокировала историей о маньяке

Еще по теме

За 2021 год в Иркутской области украли майнеры на сумму 76 млн рублей
Иркутянин пытался оплатить встречу с девушкой и лишился 20 тысяч рублей
В Хужире Ольхонского района задержали дважды судимого похитителя майнингового оборудования
Новую дизельную электростанцию установили в селе Голуметь Черемховского района