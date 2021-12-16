В Иркутской области за три дня мошенники обманули 16 несостоявшихся майнеров

За последние три дня сразу 16 схожих по содержанию сообщений поступило в полицию от жителей Иркутской области. Потерпевшие пытались приобрести оборудование или заключить договоры об аренде помещений для дальнейшего обустройства так называемой майнинговой фермы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Накануне в дежурную часть полиции обратился 26-летний житель Иркутска. В начале декабря он нашел объявление о продаже оборудования для добычи криптовалюты в интернете. Связавшись с «представителями фирмы» и заключив договор о поставке машин, иркутянин перевел больше 250 тысяч рублей. Оборудование мужчина не получил, а телефоны поставщиков оказались недоступными.

В дежурные части полиции поступило несколько заявлений, где предметом сделки стало не само оборудование, а аренда помещения для майнинг-отеля. Всего несостоявшиеся добытчики биткоинов перевели мошенникам свыше 2,5 миллионов рублей.