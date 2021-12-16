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В Ивановской области, в Шуе, в 2022 году откроется детский технопарк «Кванториум»

В Ивановской области, в Шуе, в 2022 году откроется детский технопарк «Кванториум»

В Ивановской области, в Шуе, в 2022 году откроется детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает издание IvanovoNews.

Детский технопарк откроется в рамках национального проекта «Образование» на базе средней школы № 9 города Шуи.

Только на закупку оборудования планируется направить более 21 миллиона рублей.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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