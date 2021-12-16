В Москве назвали победителей Всероссийского конкурса «ПРО Образование 2021»

Имена победителей и финалистов Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование 2021» объявлены в Москве на торжественной церемонии награждения, информирует Минпросвещения России.

В этом году для участия в конкурсе было подано 827 заявок из 72 регионов России. Лидерами по количеству присланных работ стали Свердловская, Белгородская, Московская области и Москва.

«Мы очень благодарны всем СМИ, редакторам, журналистам, блогерам, освещающим вопросы образования и воспитания. Спасибо и за то, что поднимаете острые темы, требующие нашего пристального внимания, и за то, что находите интересные практики и замечательных педагогов, чей опыт можно тиражировать в масштабах страны. Вы рассказываете о современной школе профессионально, креативно, ярко. Такой информационный обмен помогает нам всем вместе совершенствовать российскую систему образования. Мы с интересом изучаем то, что публикуют в СМИ, соцсетях, присылают на конкурс», – отметил в приветственном слове первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, открывший торжественную церемонию.

Вместе с Александром Бугаевым награды лауреатам премии вручили известные общественные деятели, представители органов управления образованием, эксперты и журналисты. Среди них:

Евгений Ямбург, директор Школы № 109 города Москвы;

Алексей Лубков, ректор Московского педагогического государственного университета;

Майя Майсурадзе, директор Областной гимназии имени Е.М. Примакова, победитель Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России» в 2021 году;

Алиса Денисова, исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, руководитель направления «Создание образовательной среды»;

Сергей Майоров, российский журналист, теле- и радиоведущий, актёр, член Академии Российского телевидения;

Алексей Гореславский, генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета»;

Александр Милкус, заведующий проектно-учебной лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ, обозреватель «Комсомольской правды».

Евгений Семченко, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;

Сергей Шатунов, директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России.

Победители и финалисты конкурса «ПРО Образование 2021»

Номинация «Лучший материал ПРО учителей»

Победитель:

материал: «Педагогу важно "зажигать огонь" и поддерживать»,

автор: Гутникова Анна Павловна,

издание: газета «Метро»,

Москва

Финалист (2-е место):

материал: «В Липецке открылись вторые Педагогические мастерские»,

автор: Дулова Екатерина Сергеевна,

радиостанция: «Липецк FM»,

Липецкая область

Финалист (3-е место):

материал: «Гуслей нет, берите домру. Учитель музыки – о шоу «Голос» и одаренных детях»,

автор: Оболонская Ангелина Александровна,

издание: «Аргументы и факты – Воронеж»,

Воронежская область

Номинация «Лучший материал о науке и технологиях в образовании»

Победитель:

материал: «Разработка школьников предсказывает капризы погоды»,

автор: Шевцова Марьяна Искандеровна,

издание: газета «Вечерняя Москва». Ежедневный деловой выпуск,

Москва

Финалист (2-е место):

материал: «Школьница из Челябинска разработала экзокисть для восстановления после инсульта»,

автор: Махлеева Юлия Александровна,

издание: Челябинское областное издание «Южноуральская панорама» (up74.ru),

Челябинская область

Финалист (3-е место):

материал: «Учёный – всегда мечтатель»,

автор: Макоева Мадина Олеговна,

издание: газета «Северная Осетия»,

Республика Северная Осетия – Алания

Номинация «Лучший новостной материал ПРО Образование»

Победитель:

материал: «В Австрии открылся чемпионат по профмастерству EuroSkills Graz 2021»,

автор: Борискин Кирилл Валерьевич,

издание: информационное агентство ТАСС,

Москва

Финалист (2-е место):

материал: «Еженедельная телевизионная передача «Белем доньясы» («В мире знаний»)»,

автор: Хамидуллина Наталья Викторовна,

телеканал: «Татарстан-24»,

Республика Татарстан

Финалист (3-е место):

материал: «Советники директоров по воспитанию: новая должность в российских школах»,

автор: Соловьёва Кристина Станиславовна,

портал: «Национальные проекты России» (информационное агентство ТАСС),

Москва



Номинация «Лучшая статья ПРО образование»

Победитель:

материал: «Отчётная работа: как спасти учителей от бюрократии»,

автор: Гурьянов Сергей Александрович,

издание: газета «Известия»,

Москва

Финалист (2-е место):

материал: «Учитель и система»,

автор: Никонов Андрей Семёнович,

издание: газета «Завтра»,

Свердловская область

Финалист (3-е место):

материал: «В центре сельской вселенной»,

автор: Новикова Юлия Александровна,

издание: газета «Притамбовье» (ИД «Тамбов»),

Тамбовская область

Номинация «Лучший радиоэфир ПРО Образование»

Победитель:

материал: «Радиошкола. Большой разговор»,

автор: Буглак Юлия Александровна,

радиостанция: Мел.ФМ,

Москва

Финалист (2-е место):

материал: «Чему научит Валли»,

автор: Шклярская Николь Евгеньевна,

радиостанция: МБУ «ТРК «Балтийский Берег»,

Ленинградская область

Финалист (3-е место):

материал: «Как подростки представляют себе настоящего учителя?»,

автор: Рудакова Мария Владимировна,

радиостанция: «Радио России – Алтай»,

Алтайский край

Номинация «Лучший ТВ-проект ПРО Образование»

Победитель:

проект: «Физруки. Будущее за настоящим»,

авторы: Малявина София Андреевна, АНО «Национальные приоритеты», Вайнштейн Тимур Леонидович, АО «Телекомпания НТВ»,

Москва

Финалист (2-е место):

проект: «"Школа будущего" стала одной из первых по внедрению цифровой образовательной среды»,

автор: Морозова Марина Николаевна,

телеканал: ГТРК «Калининград»,

Калининградская область

Финалист (3-е место):

проект: «Внеклассное чтение 78»,

автор: Говорухина Анастасия Александровна,

телеканал: ООО «ТВ КУПОЛ», Телеканал «78»,

Санкт-Петербург



Номинация «Лучший медиапроект образовательной организации (школа, СПО, педагогический вуз)»

Победитель:

проект: «Медиацентр «Российского движения школьников» в Ростовской области»,

авторы: Поляничко Наталья Евгеньевна, Чупров Михаил Георгиевич,

Ростов-на-Дону

Финалист (2-е место):

проект: «Медиахолдинг 777»,

автор: Михеев Илья Владимирович,

Санкт-Петербург

Финалист (3-е место):

проект: «Видеоканал МБОУ "Гимназия № 5"»,

автор: Гаврилина Мария Александровна,

Московская область

Номинация «Журналист года, рассказывающий ПРО Образование»

Победитель:

автор: Новосёлова Елена Владимировна,

издание: «Российская газета»,

Москва

Финалист (2-е место):

автор: Косарев Андрей Николаевич,

издание: «Образование – Самарский регион»,

Самарская область

Финалист (3-е место):

автор: Переверзев Александр Сергеевич (псевдоним – Илья Пригожин),

издание: «Аргументы и факты – Пермь»,

Пермский край

Номинация «Блогер года, рассказывающий ПРО Образование»

Победитель:

Ильясов Саид Мирабович,

Республика Дагестан

Финалист (2-е место):

Акулова Валерия Сергеевна,

Кемеровская область

Финалист (3-е место):

Пронев Николай Николаевич,

Москва

Номинация «Контент года» (лучший материал или проект в мессенджерах, видеохостингах и соцсетях)

Победитель:

автор: Хузин Руслан Илдарович,

проект: Блог «Сельский учитель»,

Свердловская область

Финалист (2-е место):

автор: Минец Диана Владимировна,

проект: «Faust: газета для тех, кто «лист филь»,

Вологодская область

Финалист (3-е место):

автор: Щербинина Наталья Викторовна,

проект: Тюменский образовательный канал в YouTube «Он читал. Она читала»,

Тюменская область

Победители получили статуэтки и почётные дипломы, подарки от партнёров конкурса – компании «Яндекс» и издательства «Альпина Паблишер».

Церемония транслировалась на официальной странице Минпросвещения России в соцсети «ВКонтакте». Материалы и документы о конкурсе опубликованы в специальном разделе официального сайта Минпросвещения России.

Всероссийский конкурс образовательной журналистики «ПРО Образование» проводится по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации с целью стимулирования, сбора и распространения лучшего опыта освещения инициатив, направленных на развитие и совершенствование образования, а также поддержки и поощрения журналистов и СМИ, участвующих в продвижении и популяризации образования, повышения престижа профессии учителя в России и развития профессиональной образовательной коммуникации.

Всероссийский конкурс «ПРО Образование» – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. Это инструмент выражения общественного признания заслуг региональных и федеральных средств массовой информации, журналистов, блогеров в области освещения и популяризации жизни российской школы.