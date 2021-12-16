В Москве назвали победителей Всероссийского конкурса «ПРО Образование 2021»
Имена победителей и финалистов Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование 2021» объявлены в Москве на торжественной церемонии награждения, информирует Минпросвещения России.
В этом году для участия в конкурсе было подано 827 заявок из 72 регионов России. Лидерами по количеству присланных работ стали Свердловская, Белгородская, Московская области и Москва.
«Мы очень благодарны всем СМИ, редакторам, журналистам, блогерам, освещающим вопросы образования и воспитания. Спасибо и за то, что поднимаете острые темы, требующие нашего пристального внимания, и за то, что находите интересные практики и замечательных педагогов, чей опыт можно тиражировать в масштабах страны. Вы рассказываете о современной школе профессионально, креативно, ярко. Такой информационный обмен помогает нам всем вместе совершенствовать российскую систему образования. Мы с интересом изучаем то, что публикуют в СМИ, соцсетях, присылают на конкурс», – отметил в приветственном слове первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, открывший торжественную церемонию.
Вместе с Александром Бугаевым награды лауреатам премии вручили известные общественные деятели, представители органов управления образованием, эксперты и журналисты. Среди них:
Евгений Ямбург, директор Школы № 109 города Москвы;
Алексей Лубков, ректор Московского педагогического государственного университета;
Майя Майсурадзе, директор Областной гимназии имени Е.М. Примакова, победитель Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России» в 2021 году;
Алиса Денисова, исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, руководитель направления «Создание образовательной среды»;
Сергей Майоров, российский журналист, теле- и радиоведущий, актёр, член Академии Российского телевидения;
Алексей Гореславский, генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета»;
Александр Милкус, заведующий проектно-учебной лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ, обозреватель «Комсомольской правды».
Евгений Семченко, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;
Сергей Шатунов, директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России.
Победители и финалисты конкурса «ПРО Образование 2021»
Номинация «Лучший материал ПРО учителей»
Победитель:
материал: «Педагогу важно "зажигать огонь" и поддерживать»,
автор: Гутникова Анна Павловна,
издание: газета «Метро»,
Москва
Финалист (2-е место):
материал: «В Липецке открылись вторые Педагогические мастерские»,
автор: Дулова Екатерина Сергеевна,
радиостанция: «Липецк FM»,
Липецкая область
Финалист (3-е место):
материал: «Гуслей нет, берите домру. Учитель музыки – о шоу «Голос» и одаренных детях»,
автор: Оболонская Ангелина Александровна,
издание: «Аргументы и факты – Воронеж»,
Воронежская область
Номинация «Лучший материал о науке и технологиях в образовании»
Победитель:
материал: «Разработка школьников предсказывает капризы погоды»,
автор: Шевцова Марьяна Искандеровна,
издание: газета «Вечерняя Москва». Ежедневный деловой выпуск,
Москва
Финалист (2-е место):
материал: «Школьница из Челябинска разработала экзокисть для восстановления после инсульта»,
автор: Махлеева Юлия Александровна,
издание: Челябинское областное издание «Южноуральская панорама» (up74.ru),
Челябинская область
Финалист (3-е место):
материал: «Учёный – всегда мечтатель»,
автор: Макоева Мадина Олеговна,
издание: газета «Северная Осетия»,
Республика Северная Осетия – Алания
Номинация «Лучший новостной материал ПРО Образование»
Победитель:
материал: «В Австрии открылся чемпионат по профмастерству EuroSkills Graz 2021»,
автор: Борискин Кирилл Валерьевич,
издание: информационное агентство ТАСС,
Москва
Финалист (2-е место):
материал: «Еженедельная телевизионная передача «Белем доньясы» («В мире знаний»)»,
автор: Хамидуллина Наталья Викторовна,
телеканал: «Татарстан-24»,
Республика Татарстан
Финалист (3-е место):
материал: «Советники директоров по воспитанию: новая должность в российских школах»,
автор: Соловьёва Кристина Станиславовна,
портал: «Национальные проекты России» (информационное агентство ТАСС),
Москва
Номинация «Лучшая статья ПРО образование»
Победитель:
материал: «Отчётная работа: как спасти учителей от бюрократии»,
автор: Гурьянов Сергей Александрович,
издание: газета «Известия»,
Москва
Финалист (2-е место):
материал: «Учитель и система»,
автор: Никонов Андрей Семёнович,
издание: газета «Завтра»,
Свердловская область
Финалист (3-е место):
материал: «В центре сельской вселенной»,
автор: Новикова Юлия Александровна,
издание: газета «Притамбовье» (ИД «Тамбов»),
Тамбовская область
Номинация «Лучший радиоэфир ПРО Образование»
Победитель:
материал: «Радиошкола. Большой разговор»,
автор: Буглак Юлия Александровна,
радиостанция: Мел.ФМ,
Москва
Финалист (2-е место):
материал: «Чему научит Валли»,
автор: Шклярская Николь Евгеньевна,
радиостанция: МБУ «ТРК «Балтийский Берег»,
Ленинградская область
Финалист (3-е место):
материал: «Как подростки представляют себе настоящего учителя?»,
автор: Рудакова Мария Владимировна,
радиостанция: «Радио России – Алтай»,
Алтайский край
Номинация «Лучший ТВ-проект ПРО Образование»
Победитель:
проект: «Физруки. Будущее за настоящим»,
авторы: Малявина София Андреевна, АНО «Национальные приоритеты», Вайнштейн Тимур Леонидович, АО «Телекомпания НТВ»,
Москва
Финалист (2-е место):
проект: «"Школа будущего" стала одной из первых по внедрению цифровой образовательной среды»,
автор: Морозова Марина Николаевна,
телеканал: ГТРК «Калининград»,
Калининградская область
Финалист (3-е место):
проект: «Внеклассное чтение 78»,
автор: Говорухина Анастасия Александровна,
телеканал: ООО «ТВ КУПОЛ», Телеканал «78»,
Санкт-Петербург
Номинация «Лучший медиапроект образовательной организации (школа, СПО, педагогический вуз)»
Победитель:
проект: «Медиацентр «Российского движения школьников» в Ростовской области»,
авторы: Поляничко Наталья Евгеньевна, Чупров Михаил Георгиевич,
Ростов-на-Дону
Финалист (2-е место):
проект: «Медиахолдинг 777»,
автор: Михеев Илья Владимирович,
Санкт-Петербург
Финалист (3-е место):
проект: «Видеоканал МБОУ "Гимназия № 5"»,
автор: Гаврилина Мария Александровна,
Московская область
Номинация «Журналист года, рассказывающий ПРО Образование»
Победитель:
автор: Новосёлова Елена Владимировна,
издание: «Российская газета»,
Москва
Финалист (2-е место):
автор: Косарев Андрей Николаевич,
издание: «Образование – Самарский регион»,
Самарская область
Финалист (3-е место):
автор: Переверзев Александр Сергеевич (псевдоним – Илья Пригожин),
издание: «Аргументы и факты – Пермь»,
Пермский край
Номинация «Блогер года, рассказывающий ПРО Образование»
Победитель:
Ильясов Саид Мирабович,
Республика Дагестан
Финалист (2-е место):
Акулова Валерия Сергеевна,
Кемеровская область
Финалист (3-е место):
Пронев Николай Николаевич,
Москва
Номинация «Контент года» (лучший материал или проект в мессенджерах, видеохостингах и соцсетях)
Победитель:
автор: Хузин Руслан Илдарович,
проект: Блог «Сельский учитель»,
Свердловская область
Финалист (2-е место):
автор: Минец Диана Владимировна,
проект: «Faust: газета для тех, кто «лист филь»,
Вологодская область
Финалист (3-е место):
автор: Щербинина Наталья Викторовна,
проект: Тюменский образовательный канал в YouTube «Он читал. Она читала»,
Тюменская область
Победители получили статуэтки и почётные дипломы, подарки от партнёров конкурса – компании «Яндекс» и издательства «Альпина Паблишер».
Церемония транслировалась на официальной странице Минпросвещения России в соцсети «ВКонтакте». Материалы и документы о конкурсе опубликованы в специальном разделе официального сайта Минпросвещения России.
Всероссийский конкурс образовательной журналистики «ПРО Образование» проводится по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации с целью стимулирования, сбора и распространения лучшего опыта освещения инициатив, направленных на развитие и совершенствование образования, а также поддержки и поощрения журналистов и СМИ, участвующих в продвижении и популяризации образования, повышения престижа профессии учителя в России и развития профессиональной образовательной коммуникации.
Всероссийский конкурс «ПРО Образование» – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. Это инструмент выражения общественного признания заслуг региональных и федеральных средств массовой информации, журналистов, блогеров в области освещения и популяризации жизни российской школы.