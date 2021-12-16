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В Москве открылся «Детский музей» Музея военной формы

В Москве открылся «Детский музей» Музея военной формы

В Москве открылся «Детский музей» Музея военной формы Российского военно-исторического общества, сообщает пресс-служба РВИО. 

«К этому событию команда музея шла два с половиной года. Мы придумали этот музей, когда начали работать над экспозицией всего Музея военной формы в усадьбе Васильчиковых. Несмотря на то что музей очень небольшой, работа оказалась очень многогранной. Мы хотели, чтобы это детское игровое интерактивное пространство было абсолютно исторически достоверным. Над каждым фактом и каждым словом мы скрупулезно работали. Нам было также важно, чтобы в этом музее практически не было мультимедийных экспонатов, нам хотелось, чтобы все крутилось, вертелось, открывалось, чтобы дети добывали знания, получали от этого эмоции», – сказала заместитель исполнительного директора Музея военной формы, куратор проекта «Детский музей» Оксана Мальцева.

«Детский музей» состоит из 15 интерактивных модулей, каждый из которых помогает погрузиться в одну из воинских профессий.

«Нам очень хотелось, чтобы дети, посетив наш музей, гордились своей страной, годились историей своей страны, гордились теми людьми, которые совершали подвиги ради великой России. Я уверена, что многие факты впервые узнают не только дети, но и их родители, которые смогут рассказать своему ребенку что-то новое, у них будет повод обсудить увиденное», – уточнила Оксана Мальцева.

# Общество
По материалам: edu.ru

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