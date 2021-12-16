В Москве пройдет онлайн-форум волонтеров в сфере культуры

В Москве пройдет онлайн-форум волонтеров в сфере культуры, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Программа включает в себя обучающие занятия, тренинги и открытые встречи, в том числе в рамках творческих лабораторий.

«Присоединиться к мероприятию приглашают не только добровольцев, но и всех, кого интересует эта тема. На форуме выступят деятели культуры, эксперты и лидеры волонтерских объединений. Спикеры расскажут о многогранности современных культурных проектов и направлениях их поддержки со стороны добровольческого сообщества», – отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Программа «Волонтеры культуры Москвы» реализуется ресурсным центром «Мосволонтер» с 2021 года. Участие в ней приняли уже более пяти тысяч человек. Они помогали в библиотеках, музеях и на концертах.