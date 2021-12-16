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В Москве с 22 по 26 декабря состоится интеллектуальный краеведческий диктант

В Москве с 22 по 26 декабря состоится интеллектуальный краеведческий диктант

В Москве с 22 по 26 декабря состоится интеллектуальный краеведческий диктант, сообщает официальный сайт мэра Москвы. 

Мероприятие пройдет на портале «Узнай Москву».

Все, кто примет в нем участие, получат именные электронные сертификаты, а победителей ждут призы от партнеров проекта.

«За все время проведения в Москве краеведческого диктанта его участниками стали больше шести тысяч человек. Это возможность проверить и одновременно расширить свои знания о культурно-историческом наследии города. Организаторы подготовили 20 вопросов. Ответить на них предлагается всем желающим в любой удобный день с 22 по 26 декабря», – сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. 

Традиционно вопросы будут зачитывать известные актеры, режиссеры, теле- и радиоведущие, политические и общественные деятели, экскурсоводы и блогеры, в числе которых Михаил Зеленский, Мария Киселева, Михаил Швыдкой, Илья Авербух, Евгений Богатырев, Александр Школьник и многие другие.

«Цель диктанта – заинтересовать участников и привлечь их к более глубокому изучению истории, архитектуры и топонимики столицы», – отметил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. 

«Узнай Москву» – совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный городской гид содержит фотографии и описания более двух тысяч зданий, 670 памятников, 349 музеев, 87 квестов и более 200 тематических маршрутов по различным районам столицы.

# Общество
По материалам: edu.ru

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