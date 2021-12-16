В Подмосковье пройдут интерактивные мероприятия для детей, посвященные 80-летию Битвы за Москву

В Подмосковье пройдут интерактивные мероприятия для детей, посвященные 80-летию Битвы за Москву, сообщает Главное управление социальных коммуникаций Московской области.

Ведомство запустило серию мероприятий совместно с подмосковным отделением движения «Бессмертный полк России».

«Мы подготовили для школьников серию уникальных мероприятий, во время которых с помощью современных технологий ребята погружаются в события Великой Отечественной войны. Я рада, что у нас в Подмосковье создаются такие уникальные проекты, цель которых – привлечь молодежь к истории и в интересной форме, на понятном им языке рассказать о событиях и героях Великой Отечественной войны», – сказала министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Свыше 1 тысячи ребят уже приняли участие в девяти встречах.

Программа включает в себя исторический квест «Рубеж Победы», выставку виртуальной и дополненной реальности «Знаменосцы Победы», «Военная техника и оружие», игру-викторину «Великая Отечественная война, период 1941–1942 год».