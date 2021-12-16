В Приангарье завершается работа над стратегией социально-экономического развития

На «финишную прямую» вышло обсуждение стратегии социально-экономического развития Иркутской области на ближайшие 15 лет. Об этом заявил сегодня председатель Законодательного собрания Александр Ведерников на заседании Стратегического совета, сообщает пресс-служба парламента. Участие в заседании приняли первый заместитель губернатора Иркутской области - председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев, депутаты Заксобрания и представители общественности.

Рабочие группы приступили к обсуждению стратегии социально-экономического развития Иркутской области с 1 декабря 2021 года. За это время было подготовлено около 190 предложений. Поправки переданы в правительство региона для дальнейшей доработки. На сегодняшнем обсуждении министр экономического развития области Наталья Гершун отметила, что в итоге в документ вошло 137 предложений. Спикер областного парламента Александр Ведерников подчеркнул, что стратегия социально-экономического развития не должна стать «замороженным документом».

Александр Ведерников:

—Жизнь всегда вносит свои коррективы, постоянно появляются какие-то новые тренды. Уверен, что для Стратегического совета хватит работы, потому что ваше экспертное мнение, умение видеть на перспективу – очень большое подспорье для нас в решении задач, направленных на развитие Иркутской области и благополучие жителей региона.

Он отметил, что в стратегии должна найти свое отражение и тема водоотведения из Листвянки вдоль всего Байкальского тракта. Дальнейшую работу над документом продолжит комитет по собственности и экономической политике Заксобрания Иркутской области. Затем Стратегию рассмотрят на сессии 22 декабря.

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