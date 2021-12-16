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В River City Girls 2 будет 6 играбельных персонажей, релиз состоится летом 2022 года

В River City Girls 2 будет 6 играбельных персонажей, релиз состоится летом 2022 года


Разработчики River City Girls 2 обозначили примерную дату релиза своего проекта на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Игра, которая была анонсирована летом этого года, выйдет летом 2022 года, пока без точной даты.

Кроме того, объявлены и некоторые интересные детали об игре. В частности, стало известно, что в River City Girls 2 будет 6 играбельных персонажей — игроков ждут уже знакомые Мисако, Киоко, Кунио и Рики, а также новички — Мариан и Прови. Разработчики в пресс-релизе отмечают, что в игре будет «динамическая система сюжета, диалоги в которой меняются в зависимости от персонажа». У каждого из персонажей в игре будет свой уникальный стиль боя.

Кооператив в River City Girls 2 будет локальный и по сети, до 2 игроков. Ниже можно посмотреть новый трейлер River City Girls 2.


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По материалам: newxboxone

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