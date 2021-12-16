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В России будет создана Ассоциация детских ботанических садов

В России будет создана Ассоциация детских ботанических садов

Продолжается прием заявок в первую в России Ассоциацию детских ботанических садов. 

Создание ассоциации инициировано Минпросвещения России в целях сохранения, изучения и обогащения генофонда растений природной и культурной флоры, рационального использования растительных ресурсов, проведения образовательной и научно-просветительской работы в области ботаники и охраны растительного мира, повышения уровня естественно-научной грамотности и экологической культуры подрастающего поколения.

«Ассоциация – качественно новый формат дополнительного образования детей, позволяющий проводить реальные полевые исследования с привлечением огромного инфраструктурного потенциала отечественных и зарубежных интродукционных центров», – отмечают специалисты оператора проекта – Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей. 
 
Ключевые задачи ассоциации:

разработка организационно-правовых и научно-методических аспектов деятельности детских ботанических садов в системе учреждений дополнительного образования детей;


разработка и реализация дорожной карты развития детских ботанических садов РФ;

взаимодействие с Советом ботанических садов России, с интродукционными центрами и природоохранными структурами Российской Федерации разной ведомственной принадлежности.
 
Прием заявок от учреждений дополнительного образования, имеющих коллекции живых растений, продлится до 30 декабря.

# Общество
По материалам: edu.ru

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