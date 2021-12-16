Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » В Ростове-на-Дону с 16 по 18 декабря пройдет Всероссийская выставка туристских маршрутов «Дорогами казаков»

В Ростове-на-Дону с 16 по 18 декабря пройдет Всероссийская выставка туристских маршрутов «Дорогами казаков»

В Ростове-на-Дону с 16 по 18 декабря пройдет Всероссийская выставка туристских маршрутов «Дорогами казаков»

В Ростове-на-Дону с 16 по 18 декабря пройдет Всероссийская выставка туристских маршрутов «Дорогами казаков», сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

Выставка направлена на привлечение внимания к сохранению и популяризации культуры российского казачества через развитие этнографического, событийного и культурно-исторического туризма.

Программа выставки включает проведение культурно-познавательных мероприятий, фотовыставки, круглого стола. Его участниками станут представители федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере туризма, а также органов, реализующих государственную политику в отношении российского казачества, представители войсковых казачьих обществ, казачьих кадетских корпусов, научного сообщества и туротрасли.

В рамках круглого стола будут обсуждаться вопросы сохранения культуры казачества, ее интеграции в туристическую жизнь, а также формирования и популяризации региональных этнокультурных и культурно-просветительских маршрутов.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по туризму, Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» и ООО «Проектный институт территориального развития».

# Новости на сегодня / Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Преимущества мебели лофт для офиса
Преимущества мебели лофт для офиса
Из гадкого утенка без зубов в настоящую красотку за одно мгновение и это не волшебство — мужчины насторожились
Из гадкого утенка без зубов в настоящую красотку за одно мгновение и
Что происходит с организмом человека после 40 лет – к этому нужно быть готовым каждому
Что происходит с организмом человека после 40 лет – к этому нужно
Создана математическая модель оптимальной международной торговли электроэнергией
Создана математическая модель оптимальной международной торговли
Ретроградная Венера с 19 декабря по 29 января: рекомендации для Знаков Зодиака от Анжелы Перл
Ретроградная Венера с 19 декабря по 29 января: рекомендации для
В 15 школах Подмосковья 17 декабря пройдут открытые уроки предпринимательства
В 15 школах Подмосковья 17 декабря пройдут открытые уроки
В Москве назвали победителей Всероссийского конкурса «ПРО Образование 2021»
В Москве назвали победителей Всероссийского конкурса «ПРО Образование
Троих иркутян задержали за контрабанду леса в Китай на 56 миллионов рублей
Троих иркутян задержали за контрабанду леса в Китай на 56 миллионов
В Иркутске предприятие выплатило 40 миллионов долга по зарплате работникам
В Иркутске предприятие выплатило 40 миллионов долга по зарплате
В Иркутской области черных лесорубов подозревают в организации преступного сообщества
В Иркутской области черных лесорубов подозревают в организации
В Иркутске готовится к открытию выставка кукол советского времени
В Иркутске готовится к открытию выставка кукол советского времени
Ответы на вопросы об истории, которые мы узнали в 2021 году
Ответы на вопросы об истории, которые мы узнали в 2021 году

Топ на сегодня

1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
Китай выступил против использования ИИ в военных целях
Китай выступил против использования ИИ в военных целях
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына
Мария Миронова шокировала историей о маньяке
Мария Миронова шокировала историей о маньяке

Еще по теме

В Забайкалье выросла поддержка казачьих обществ
Деятельность казачьих школ обсудили на заседании комиссии Совета при Президенте России по делам казачества
Правительство решило обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах
Казачьим атаманам предложили докладывать о доходах в Кремль