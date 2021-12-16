В Ростове-на-Дону с 16 по 18 декабря пройдет Всероссийская выставка туристских маршрутов «Дорогами казаков»

В Ростове-на-Дону с 16 по 18 декабря пройдет Всероссийская выставка туристских маршрутов «Дорогами казаков», сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

Выставка направлена на привлечение внимания к сохранению и популяризации культуры российского казачества через развитие этнографического, событийного и культурно-исторического туризма.

Программа выставки включает проведение культурно-познавательных мероприятий, фотовыставки, круглого стола. Его участниками станут представители федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере туризма, а также органов, реализующих государственную политику в отношении российского казачества, представители войсковых казачьих обществ, казачьих кадетских корпусов, научного сообщества и туротрасли.

В рамках круглого стола будут обсуждаться вопросы сохранения культуры казачества, ее интеграции в туристическую жизнь, а также формирования и популяризации региональных этнокультурных и культурно-просветительских маршрутов.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по туризму, Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» и ООО «Проектный институт территориального развития».