В здании бывшего кинотеатра «Марат» после ремонта откроют культурно-досуговый центр

После реконструкции в здании бывшего кинотеатра «Марат» на улице Рабочего Штаба откроют культурно-досуговый центр. Об этом сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Руслан Болотов:

— В состав КДЦ войдут информационный центр краеведения — публичная библиотека для детей и взрослых, концертный зал на 100 мест, картинная галерея, помещения для занятий художественным, хореографическим, музыкальным творчеством. Любой иркутянин, желающий заниматься танцами, рисованием, музыкой, сможет посещать культурно-досуговое учреждение. Здание будет оснащено всем необходимым оборудованием для доступа маломобильных групп населения, а это важно для ветеранских художественных коллективов.

Проект запланирован в рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры до 2025 года, утвержденной решением депутатов города. С инициативой разместить в помещении культурно-досуговый центр выступил заместитель председателя Думы Иркутска Юрий Коренев. Средства на реконструкцию здания запланировали в региональном бюджете на 2022-2023 годы, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Здание бывшего кинотеатра «Марат» на улице Рабочего Штаба является выявленным объектом культурного наследия. Каменное помещение построено на основе типового проекта, разработанного в 1936 году в стиле советского неоклассицизма.