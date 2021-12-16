Вера Брежнева поделилась редкими кадрами 12-летней дочери-именинницы

Певица и актриса Вера Брежнева показала, как взрослела ее младшая дочь-именинница, Сара Киперман. Вера Брежнева — счастливая мама двух дочерей. Старшая Соня уже отметила 20-летие, а младшей Саре только накануне исполнилось 12 лет. Этому событию Брежнева посвятила публикацию в Instagram. Экс-солистка «ВИА Гры» поделилась с поклонниками видео, на котором запечатлены все этапы взросления именинницы. Малышка Сара постепенно превращается в юную поклонницу Гарри Поттера, а затем внезапно становится все больше похожей на голливудскую красавицу.Вера Брежнева с дочерью Сарой Сара уже носит красивые вечерние платья, свободно держится перед камерой, как настоящая модель. Уже сейчас можно представить, что младшую дочь Веры Брежневой ждет успех в модельном бизнесе.«12!!!День Рождения нашей любимой девочки - наш большой праздник! Сара ♥️♥️♥️», - отметила Вера Брежнева «Омг!!! Какая красавица ❤️ и такая взрослая уже 😍», удивилась Лена Перминова. «Вот это Сара🔥так выросла, превращается в прекрасную девушку❤️», «Я в ее возрасте в Барби играла и крапиву палкой лупила», «С днём рождения! Красавица, вся в маму», «Саре 12? Уже? Вот время летит! Такая красотка выросла 💕», — пишут поклонники в комментариях.