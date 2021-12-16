Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Вера Брежнева поделилась редкими кадрами 12-летней дочери-именинницы

Вера Брежнева поделилась редкими кадрами 12-летней дочери-именинницы

Вера Брежнева поделилась редкими кадрами 12-летней дочери-именинницы
Певица и актриса Вера Брежнева показала, как взрослела ее младшая дочь-именинница, Сара Киперман. Вера Брежнева — счастливая мама двух дочерей. Старшая Соня уже отметила 20-летие, а младшей Саре только накануне исполнилось 12 лет. Этому событию Брежнева посвятила публикацию в Instagram. Экс-солистка «ВИА Гры» поделилась с поклонниками видео, на котором запечатлены все этапы взросления именинницы. Малышка Сара постепенно превращается в юную поклонницу Гарри Поттера, а затем внезапно становится все больше похожей на голливудскую красавицу.
Вера Брежнева с дочерью Сарой Сара уже носит красивые вечерние платья, свободно держится перед камерой, как настоящая модель. Уже сейчас можно представить, что младшую дочь Веры Брежневой ждет успех в модельном бизнесе.

«12!!!День Рождения нашей любимой девочки - наш большой праздник! Сара ♥️♥️♥️», - отметила Вера Брежнева «Омг!!! Какая красавица ❤️ и такая взрослая уже 😍», удивилась Лена Перминова. «Вот это Сара🔥так выросла, превращается в прекрасную девушку❤️», «Я в ее возрасте в Барби играла и крапиву палкой лупила», «С днём рождения! Красавица, вся в маму», «Саре 12? Уже? Вот время летит! Такая красотка выросла 💕», — пишут поклонники в комментариях.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Девушка увеличила губы в 25 раз, что бы показать, что такое идеальный размер
Девушка увеличила губы в 25 раз, что бы показать, что такое идеальный
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Татьяна Навка рассказала, как поддерживает бизнес 21-летней дочки
Татьяна Навка рассказала, как поддерживает бизнес 21-летней дочки
Жена Григория Лепса получит миллиард после развода
Жена Григория Лепса получит миллиард после развода
Коллеги Татьяны Тарасовой переживают за ее состояние
Коллеги Татьяны Тарасовой переживают за ее состояние
Александр Домогаров заявил, что из Моссовета его вынесут только вперед ногами
Александр Домогаров заявил, что из Моссовета его вынесут только
Вера Брежнева поделилась редкими кадрами 12-летней дочери-именинницы
Вера Брежнева поделилась редкими кадрами 12-летней дочери-именинницы
За драки 400 мигрантам закрыли въезд в Россию на 40 лет
За драки 400 мигрантам закрыли въезд в Россию на 40 лет
Прокуратура начала проверку после обнаружения мертвых собак в Карлуке
Прокуратура начала проверку после обнаружения мертвых собак в Карлуке
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 декабря 2021 года
Объявлена дата релиза OlliOlli World на Xbox и представлен новый трейлер
Объявлена дата релиза OlliOlli World на Xbox и представлен новый
Фил Спенсер поздравляет Minecraft с триллионом просмотров на Youtube
Фил Спенсер поздравляет Minecraft с триллионом просмотров на Youtube

Топ на сегодня

Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
На Deutsche Börse начались торги ETP на базе Tezos
На Deutsche Börse начались торги ETP на базе Tezos
Джозеф Любин назвал высокую стоимость газа Ethereum «мерой успеха» сети
Джозеф Любин назвал высокую стоимость газа Ethereum «мерой успеха»
Гэри Генслер призвал криптовалютные биржи работать с SEC
Гэри Генслер призвал криптовалютные биржи работать с SEC
Селфи на морозе, отсутствие Ксении Собчак (и гневный монолог Богомолова): чем запомнился предновогодний ужин Tatler со звездами
Селфи на морозе, отсутствие Ксении Собчак (и гневный монолог

Еще по теме

Вера Брежнева устроила красочный день рождения для младшей дочери
Лето в октябре: Вера Брежнева отдыхает с дочерьми в Дубае
Вера Брежнева рассказала о семейной жизни
Дочь Веры Брежневой расплакалась в первый день в школе