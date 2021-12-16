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Видео Hellblade 2 с The Game Awards 2021 — это полноценный геймплей игры

Видео Hellblade 2 с The Game Awards 2021 — это полноценный геймплей игры


В рамках The Game Awards 2021 показали полноценный геймплей игры Senua’s Saga: Hellblade 2, что подтвердил один из сотрудников студии Ninja Theory в Twitter. У игроков закрались сомнения, что это могло быть видео «с ухищрениями», но Давид Гарсиа (специалист по звуку в Ninja Theory) развеивает сомнения:

Все в этой демонстрации находится на движке, в реальном времени, без уловок. Это реально. Таким образом, не все идеально (пока).

После он добавил, что этот геймплей был «захвачен из игры одним из сотрудников команды».

Ниже можно посмотреть этот ролик с геймплеем Senua’s Saga: Hellblade 2. Напомним, что проект создается на Unreal Engine 5.


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По материалам: newxboxone

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