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Власти столицы рекомендовали школам Москвы уйти на новогодние каникулы с 27 декабря

Власти столицы рекомендовали школам Москвы уйти на новогодние каникулы с 27 декабря

Власти столицы рекомендовали школам Москвы уйти на новогодние каникулы с 27 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента образования и науки города Москвы. 

«Департамент образования и науки Москвы рекомендовал школам установить новогодние каникулы в период с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Данное решение школы внесут в повестку заседаний управляющих советов и примут решение с учетом мнения этого коллегиального органа управления. Вместе с тем отметим, что продление осенних каникул показало, что двухнедельное разобщение детей крайне эффективно для разрыва цепочки распространения заболевания COVID-19 среди школьников», – сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что с середины ноября количество классов на карантинах уменьшилось в разы по сравнению с данными за октябрь. Кроме того, было отмечено, что в каждой семье есть планы на новогодние праздники.

«Чтобы все запланированные путешествия состоялись, важно сохранить здоровье и возможность передвижения, не ограниченную карантинными мерами. Данная мера направлена на укрепление тенденции по снижению заболеваемости в городе. Однако для учащихся начальных классов c 27 по 30 декабря будут предусмотрены дежурные группы, если у родителей возникнет в них необходимость. Данная рекомендация распространяется только на школы, а детские сады и колледжи будут работать в штатном режиме», – уточнили в пресс-службе.

# Общество
По материалам: edu.ru

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