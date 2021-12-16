Водитель-мигрант обматерил пассажира, отчитавшего его за просмотр роликов во время вождения

Вадим Карасев

В Твери пассажира одного из автобусов "Транспорта Верхневолжья" обматерил водитель за то, что мужчина сделал ему замечание о недопустимости просмотра видеороликов во время движения. Весь разговор оскорбленный россиянин записал на видео и опубликовал его потом в Сети.

На записи слышно, как пассажир за кадром говорит, что во время движения нельзя смотреть "видосики". Однако шофер на эти слова разражается нецензурной бранью, попутно требуя, чтобы гражданин убрал камеру и перестал его снимать. В конце видео оператор выходит и демонстрирует регистрационный номер автобуса.

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По словам представителей компании-перевозчика "Верхневолжское АТП", организация постоянно отслеживает ситуации, касающиеся взаимодействия водителей с пассажирами. На этот инцидент быстро отреагировали — с сотрудником была проведена беседа, применены меры дисциплинарного взыскания, после чего работник уволился.

Постановлением губернатора Тверской области №194-пг от 29 декабря 2020 года в этом году иностранным гражданам запрещено работать в сфере пассажирских перевозок, вопросы могут возникнуть в том числе и к организации.

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