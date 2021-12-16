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Водонаева назвала "неудачником" Бена Аффлека, обвинившего в своем алкоголизме бывшую жену

Водонаева назвала "неудачником" Бена Аффлека, обвинившего в своем алкоголизме бывшую жену

39-летняя Алена Водонаева резко высказалась о Бене Аффлеке, обвинившем в своем алкоголизме брак с Дженнифер Гарнер.

По словам Алены Водонаевой, американский актер и кинорежиссер является "ярким примером мудака".

"Причина твоего алкоголизма, пес, твой слабый характер, твоя бесхребетность и безответственность — перед собой и перед твоей семьей. Нашел на кого свалить ответственность. На мать своих детей. На бабу. Неудачник! Кто бы мог подумать, что за этой брутальностью скрывается такой инфантил и лох", — написала звезда "Дома-2" в соцсетях. 

Напомним, актер заявил, что они с Дженнифер Гарнер оба совершенно не были счастливы, однако продолжали жить вместе, пытаясь наладить отношения из-за детей. Но совместная терапия так и не принесла результатов, так что Бен решил найти утешение в бутылке.

"Мы, наверное, были бы сыты друг другом по горло, и, скорее всего, я бы продолжил пить", — цитирует Аффлека издание Super.

Напомним, Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек находились в браке с 2005 по 2018 год. У экс-супругов трое общих детей.

Как писал NEWSTES, ранее Виктория Боня рассказала, как простила Алену Водонаеву.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

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