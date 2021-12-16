Встреча с президентом, призы и акции: "Большая перемена" и Российское движение школьников подводят итоги года

Вадим Карасев

Главными проектами 2021 года в сфере школьного образования стали конкурс "Большая перемена" и "Российское движение школьников". Речь идет о целых сообществах, которые организовывают и проводят различные патриотические, благотворительные и образовательные акции и флешмобы.

Большая перемена

Участниками конкурса в уходящем году стали 2,5 миллиона человек, этот показатель вырос в два раза по сравнению с 2020-м. В число победителей вошли 300 учеников 11 классов и 150 студентов 4 курсов учреждений среднего профессионального образования (приз каждому – 1 млн рублей, который можно потратить на образование) и такое же число учеников 9-10 классов и 150 студентов 2-3 курсов СПО (приз составил уже 200 тысяч рублей).

Наконец, 30 школ и 20 организаций СПО получили по 2 млн рублей на развитие образовательной среды. Не забыли и про педагогов (призы для наставников составили 100-150 тысяч рублей).

В этом году в "Большой перемене" впервые участвовали ученики 5-7 классов, победителями из более чем 1 миллиона детей стали 303 человека. Им подарили образовательное "Путешествие мечты" – это первое мероприятие такого рода в нашей стране, которое представляло собой путешествие на поезде.

Российское движение школьников

РДШ тоже может похвастаться впечатляющими результатами – так, в этом году оно провело крупный чемпионат по киберспорту "Всероссийская киберспортивная школьная лига РДШ", охвативший 10 дисциплин. Его трансляции смотрели свыше 3 млн человек.

Немаловажным стал и проект "Шеф в школе", который фактически ведет к переформатированию системы школьного питания в сторону более здоровых и полноценных блюд, при том не менее вкусных. В сфере экологии Движение проводит всероссийскую акцию "Экодежурный по стране", приводящую к реальному улучшению состояния природы в регионах России – в этом году в ней участвовали почти все субъекты Федерации (81 против 71 в 2020-м).

РДШ активно занимается наукой – по этому направлению было проведено два всероссийских фестиваля, "Плоды науки" и "Открытый космос". Активисты РДШ, благодаря "Роскосмосу", приняли участие в брендировании корабля "Восток", а в рамках проекта "ПРОдрон" компания "Геоскан" допустила активистов научного направления РДШ к запуску шоу-дронов на различных мероприятиях – ко Дню Победы, Дню знаний и не только. Отмечая успехи Движения, президент Владимир Путин встретился с его участниками в центре "Океан" в рамках второго просветительского марафона "Новое знание" – он выслушал социальные инициативы детей и поддержал некоторые из них.09:15 PM