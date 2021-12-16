Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Встреча с президентом, призы и акции: "Большая перемена" и Российское движение школьников подводят итоги года

Встреча с президентом, призы и акции: "Большая перемена" и Российское движение школьников подводят итоги года

Встреча с президентом, призы и акции: "Большая перемена" и Российское движение школьников подводят итоги года

Главными проектами 2021 года в сфере школьного образования стали конкурс "Большая перемена" и "Российское движение школьников". Речь идет о целых сообществах, которые организовывают и проводят различные патриотические, благотворительные и образовательные акции и флешмобы.

Большая перемена

Участниками конкурса в уходящем году стали 2,5 миллиона человек, этот показатель вырос в два раза по сравнению с 2020-м. В число победителей вошли 300 учеников 11 классов и 150 студентов 4 курсов учреждений среднего профессионального образования (приз каждому – 1 млн рублей, который можно потратить на образование) и такое же число учеников 9-10 классов и 150 студентов 2-3 курсов СПО (приз составил уже 200 тысяч рублей).

Наконец, 30 школ и 20 организаций СПО получили по 2 млн рублей на развитие образовательной среды. Не забыли и про педагогов (призы для наставников составили 100-150 тысяч рублей).

В этом году в "Большой перемене" впервые участвовали ученики 5-7 классов, победителями из более чем 1 миллиона детей стали 303 человека. Им подарили образовательное "Путешествие мечты" – это первое мероприятие такого рода в нашей стране, которое представляло собой путешествие на поезде.

Российское движение школьников

РДШ тоже может похвастаться впечатляющими результатами – так, в этом году оно провело крупный чемпионат по киберспорту "Всероссийская киберспортивная школьная лига РДШ", охвативший 10 дисциплин. Его трансляции смотрели свыше 3 млн человек.

Немаловажным стал и проект "Шеф в школе", который фактически ведет к переформатированию системы школьного питания в сторону более здоровых и полноценных блюд, при том не менее вкусных. В сфере экологии Движение проводит всероссийскую акцию "Экодежурный по стране", приводящую к реальному улучшению состояния природы в регионах России – в этом году в ней участвовали почти все субъекты Федерации (81 против 71 в 2020-м).

РДШ активно занимается наукой – по этому направлению было проведено два всероссийских фестиваля, "Плоды науки" и "Открытый космос". Активисты РДШ, благодаря "Роскосмосу", приняли участие в брендировании корабля "Восток", а в рамках проекта "ПРОдрон" компания "Геоскан" допустила активистов научного направления РДШ к запуску шоу-дронов на различных мероприятиях – ко Дню Победы, Дню знаний и не только. Отмечая успехи Движения, президент Владимир Путин встретился с его участниками в центре "Океан" в рамках второго просветительского марафона "Новое знание" – он выслушал социальные инициативы детей и поддержал некоторые из них.09:15 PM

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Китайские инвесторы увеличили сумму иска к Украине
Китайские инвесторы увеличили сумму иска к Украине
Дыхательные практики при кашле и насморке
Дыхательные практики при кашле и насморке
Встреча с президентом, призы и акции: "Большая перемена" и Российское движение школьников подводят итоги года
Встреча с президентом, призы и акции: "Большая перемена" и
Телефонная магия: как приворожить любимого за один звонок
Телефонная магия: как приворожить любимого за один звонок
Game Pass пополняется отличными играми для детей
Game Pass пополняется отличными играми для детей
Ремейк Splinter Cell официально анонсировали
Ремейк Splinter Cell официально анонсировали
В River City Girls 2 будет 6 играбельных персонажей, релиз состоится летом 2022 года
В River City Girls 2 будет 6 играбельных персонажей, релиз состоится
Девушка увеличила губы в 25 раз, что бы показать, что такое идеальный размер
Девушка увеличила губы в 25 раз, что бы показать, что такое идеальный
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Татьяна Навка рассказала, как поддерживает бизнес 21-летней дочки
Татьяна Навка рассказала, как поддерживает бизнес 21-летней дочки
Жена Григория Лепса получит миллиард после развода
Жена Григория Лепса получит миллиард после развода
Коллеги Татьяны Тарасовой переживают за ее состояние
Коллеги Татьяны Тарасовой переживают за ее состояние

Топ на сегодня

Иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию трехмесячному мальчику в Екатеринбурге
Иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию трехмесячному мальчику в
Сны — предвестники рока: что снится людям перед смертью
Сны — предвестники рока: что снится людям перед смертью
Китай выступил против использования ИИ в военных целях
Китай выступил против использования ИИ в военных целях
В московском аэропорту откроется фотовыставка о Байкале
В московском аэропорту откроется фотовыставка о Байкале
1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet

Еще по теме

Гимназия в Новороссийске признана победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена»
Участники конкурса "Большая перемена" стали зрителями захватывающего шоу дронов
В День защиты детей в Москве открылся фестиваль для школьников «Большая перемена»
Победителями "Большой перемены" для студентов колледжей стали 300 человек