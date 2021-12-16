За драки 400 мигрантам закрыли въезд в Россию на 40 лет

Вадим Карасев

Около 400 иностранцев, приезжавших в Россию на заработки получили запрет на въезд на 40 лет. Большинство из этих людей участвовали в драках и других несанкционированных мероприятиях, рассказала начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Татьяна Дмитриева.

"Что касается несоответствующего поведения мигрантов - драки и другие несанкционированные мероприятия с их стороны - могу сказать, что в Москве в отношении порядка 400 человек, которые участвовали в подобном, были приняты меры административного воздействия. Принято решение о нежелательности их пребывания в России, они были депортированы из страны. И въезд в Россию им закрыт на последующие 40 лет. То есть практически они в Россию больше не въедут", - цитирует её ТАСС.

По информации столичного миграционного управления, сейчас в Москве находятся 1 млн 33 тысячи иностранцев, что на 30% больше, чем в прошлом году. Однако данные количественных показателей значительно меньше, чем были 3-4 года назад. Это может говорить о снижении миграционных потоков и появлении рабочих мест в родных государствах приезжих.

Ранее Ruposters писал, что мигранты поддержали введение визового режима со Средней Азией.