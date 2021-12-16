За сутки в Иркутской области подтвердили 595 новых случаев COVID-19

По данным на 16 декабря в Иркутской области за сутки зафиксировано 595 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Всего за весь период пандемии в регионе подтвердили 148 913 случаев коронавируса. Данные опубликовал оперштаб.

Из стационаров выписали 55 человек, продолжают лечение в больницах 3 895 пациентов. Выздоровели 649 жителей Иркутской области, всего за все время —119 048 человек.

За сутки умерли 27 жителей региона, за весь период пандемии COVID-19 унес жизни 6 768 человек. Еще один человек из числа пациентов с коронавирусом умер от иных заболеваний, за все время - 567.