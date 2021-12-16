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Запасы газа в Германии рухнули до исторического минимума

Запасы газа в Германии рухнули до исторического минимума
В этом году Европу может ждать суровая зима

В Германии запасы газа в хранилищах обновили исторические минимумы — уровень заполненности составляет лишь 59%. Это происходит на фоне усиливающихся морозов и, как следствие, роста потребления топлива.

Как сообщает газета Handelsblatt, глава ассоциации операторов подземных хранилищ газа Initiative Erdgasspeicher Себастьян Блешке посетовал на возможную нехватку углеводородов в ближайшие месяцы. По его оценкам, текущий уровень заполнения может сохраняться до конца февраля.

Поскольку настоящая зима еще впереди, безусловно, необходима бережность в отношении сравнительно небольших запасов.

Ruposters писал, что недавно в бундестаге дополнительно отодвинули сроки запуска "Северного потока — 2". Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что проект не соответствует европейскому энергетическому законодательству и не может быть одобрен.

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По материалам: uposters.ru

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