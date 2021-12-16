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Завершился пятый парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Clover Finance

Завершился пятый парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Clover Finance


Проект Clover Finance победил в аукционе за пятый слот парачейна Polkadot. В его поддержку пользователи заблокировали 9,75 млн DOT общей стоимостью $266 млн.


Ближайшим конкурентом Clover Finance выступал проект Efinity. Его сторонники заблокировали 8,8 млн DOT стоимостью $240 млн.


Данные: Parachains.info.

Clover Finance — кроссчейн-платформа с поддержкой NFT и виртуальной машины Ethereum (EVM). 


Снапшот сети для определения пятого победителя был сделан 12 декабря. На момент снимка в пользу Clover Finance заблокировали 6 726 275 DOT. У Efinity этот показатель составил 6 721 428 DOT.


Данные: Parachains.info.

Поддержку Clover Finance оказало 5465 держателей DOT. Успех проекта ознаменовал завершение первого раунда парачейн-аукционов. 18 декабря пятерка победителей интегрируется в основную сеть Polkadot, начнется выпуск блоков. 


Второй раунд стартует 23 декабря. На скриншоте ниже представлены будущие участники.


Данные: Parachains.info.

Ранее слоты парачейнов Polkadot выиграли Acala, Moonbeam, Astar и Parallel Finance.


https://forklog.com/parachejn-auktsiony-polkadot-chto-eto-takoe-i-kak-na-nih-zarabotat/


# Экономика
По материалам: ForkLog

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