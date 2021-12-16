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Жена Григория Лепса может завладеть всем его миллиардным состоянием

Жена Григория Лепса может завладеть всем его миллиардным состоянием
Как сообщает пресса, бывшая жена певца Григория Лепса может оформить над ним опекунство. Вторую неделю светская тусовка осуждает развод Григорий Лепса с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Судебные заседания должны начаться 20 декабря, однако эксперты не исключают, что расторжение брака может не состоятся, но вовсе не потому, что супруги помирятся. Как заявил звездный адвокат Андрей Алешкин, если слухи про проблемы певца с психикой и алкоголем правда, то Шаплыкова имеет все основания настаивать на недееспособности музыканта и оформить над ним опеку.
Григорий Лепс «Вариант, при котором супруга оформит опеку над певцом, вполне реален. И тогда ей нет смысла разводиться: все имущество перейдет к ней в доверительное управление. Из-за психических проблем, которые зафиксированы врачами, Лепса могут просто-напросто ограничить в правах — мало ли кому он в измененном состоянии отпишет имущество?», — озвучил юрист гипотетическое развитие событий в интервью «КП». Напомним, о недомогании певца стало известно благодаря Ларисе Долиной. Артистка пожаловалась в Инстаграм, что ее коллега в последний момент отменил их совместное выступление, сославшись на болезнь. Позже представители Лепса подтвердили, что он плохо себя чувствует – по их словам, у музыканта случился гипертонический криз. Однако в это же время появились слухи, что на самом деле исполнитель хита «Рюмка водки» на фоне стресса из-за развода ушел в запой. Говорили, что за минувшую неделю он дважды оказывался в больнице в невменяемом состоянии и к нему даже вызвали психиатра.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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