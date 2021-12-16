Жена Григория Лепса получит миллиард после развода

Как оказалось, певец Григорий Лепс владеет имуществом на несколько миллиардов. 20 декабря должно пройти судебное заседание по делу о разводе Григория Лепса с Анной Шаплыковой. Адвокат жены музыканта уверяет, что пара расстается мирно, без ссор и скандалов, однако удастся ли им на самом деле разойтись полюбовно, будет ясно лишь после раздела совместно нажитого имущества, которого у звездных супругов скопилось немало. По примерным посчетам, вся недвижимость Лепса и Шаплыковой оценивается в несколько миллиардов рублей. За музыкантом, к примеру, числится квартира в элитном жилом комплексе RedSide, расположенном в районе улицы 1905 года. Эти апартаменты площадью 83 квадратных метра певец купил в 2018 году, и тогда без отделки они стоили порядка 70 миллионов рублей, теперь же их цена выросла. Также артист владеет участком на Новорижском шоссе в 40 соток, где построены два огромных особняка. Сколько стоит этот комплекс в поселке «Третья охота», сказать сложно, но никак не меньше миллиарда рублей за одно строение. А еще исполнитель хита «Рюмка водки» в 2016 году стал обладателем внушительного участка земли в 4,2 гектара на Волге в Тверской области, но пока его не освоил.Григорий Лепс с женой Есть собственность и у Шаплыковой – ей принадлежит квартира в районе Хамовники, поражающая своим великолепием. Эти апартаменты в ЖК River House занимают площадь в 300 квадратных метров и стоят около 230 миллионов рублей, пишет Super. Напомним, инициатором развод стала жена Лепса, подавшая документы в суд. По слухам, Анна не смогла простить музыканту роман на стороне и решила от него уйти. Артист тяжело воспринял известие о крахе семьи и, как говорят, ушел в запой. Уже дважды исполнителя доставляли в больницу в невменяемом состоянии, но он отказывается лечиться.