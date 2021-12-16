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Жена Григория Лепса получит миллиард после развода

Жена Григория Лепса получит миллиард после развода
Как оказалось, певец Григорий Лепс владеет имуществом на несколько миллиардов.   20 декабря должно пройти судебное заседание по делу о разводе Григория Лепса с Анной Шаплыковой. Адвокат жены музыканта уверяет, что пара расстается мирно, без ссор и скандалов, однако удастся ли им на самом деле разойтись полюбовно, будет ясно лишь после раздела совместно нажитого имущества, которого у звездных супругов скопилось немало. По примерным посчетам, вся недвижимость Лепса и Шаплыковой оценивается в несколько миллиардов рублей. За музыкантом, к примеру, числится квартира в элитном жилом комплексе RedSide, расположенном в районе улицы 1905 года. Эти апартаменты площадью 83 квадратных метра певец купил в 2018 году, и тогда без отделки они стоили порядка 70 миллионов рублей, теперь же их цена выросла. Также артист владеет участком на Новорижском шоссе в 40 соток, где построены два огромных особняка. Сколько стоит этот комплекс в поселке «Третья охота», сказать сложно, но никак не меньше миллиарда рублей за одно строение. А еще исполнитель хита «Рюмка водки» в 2016 году стал обладателем внушительного участка земли в 4,2 гектара на Волге в Тверской области, но пока его не освоил.
Григорий Лепс с женой Есть собственность и у Шаплыковой – ей принадлежит квартира в районе Хамовники, поражающая своим великолепием. Эти апартаменты в ЖК River House занимают площадь в 300 квадратных метров и стоят около 230 миллионов рублей, пишет Super. Напомним, инициатором развод стала жена Лепса, подавшая документы в суд. По слухам, Анна не смогла простить музыканту роман на стороне и решила от него уйти. Артист тяжело воспринял известие о крахе семьи и, как говорят, ушел в запой. Уже дважды исполнителя доставляли в больницу в невменяемом состоянии, но он отказывается лечиться.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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