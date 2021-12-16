Житель Заларинского района украл и убил четырех лошадей ради еды

Житель Заларинского района похитил со свободного выпаса шесть лошадей, четырех из них он забил на мясо. С просьбой оказать помощь в розыске пропавших животных в полицию обратился их хозяин, житель села Холмогой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

По следам на снегу удалось выяснить, что лошадей угнали в один из соседних населенных пунктов. В дальнейшем оперативники установили личность причастного к хищению мужчины. Подозреваемый признал свою вину, пояснив, что украл лошадей, чтобы получить мясо, которое хотел использовать в личных целях. В его частном подворье обнаружили останки четырех животных. Оставшихся подозреваемый успел выпустить. Спустя некоторое время их разыскали живыми.