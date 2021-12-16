Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зонд Parker Solar Probe впервые в истории «прикоснулся» к Солнцу

Зонд Parker Solar Probe впервые в истории «прикоснулся» к Солнцу
Американская корпорация NASA в августе 2018 года запустила к Солнцу космический зонд Parker Solar Probe. Задачей было сблизиться со светилом и подойти к нему на расстояние в 6 млн километров. После этого аппарат должен был погрузиться в раскаленную атмосферу Солнца. И сегодня Parker Solar Probe впервые прошел через верхнюю часть солнечной атмосферы, которую называют «короной». Отмечается, что это первый объект, созданный человеком, который смог так близко подойти к звезде.

«Коснувшись» Солнца, зонд замерил магнитное поле короны и принялся собирать данные о свойствах солнечных частиц.

"Находясь так близко к Солнцу, Parker Solar Probe впервые может изучать условия в солнечной короне", – отметил специалист миссии Нур Рауфи из Лаборатории прикладной физики им. Джонса Хопкинса.

По задумке специалистов NASA, через солнечную корону космический аппарат должен будет пройти 24 раза. За это время Parker Solar Probe должен будет максимально сблизиться с поверхностью светила. К слову, не сгорает аппарат за счет теплового экрана, созданного из специального углепластикового материала, толщина которого составляет 11 сантиметров, а ширина достигает нескольких метров. Сгореть зонд должен будет во время последнего сближения со светилом — тогда он достигнет скорости в 690 000 километров в час.

Зачем же NASA решило запустить аппарат к Солнцу? Ученые надеются, что данные, которые уже удалось собрать и получится дополнить в будущем, помогут астрофизикам выяснить, из-за чего корона Солнца достигает намного большей температуры, нежели поверхность.
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

Последние новости

Блокчейн-подразделение биржи Upbit привлекло $60 млн
Блокчейн-подразделение биржи Upbit привлекло $60 млн
Reddit подала заявку на проведение IPO
Reddit подала заявку на проведение IPO
СМИ: Huawei следила за пользователями для китайского правительства
СМИ: Huawei следила за пользователями для китайского правительства
Трейдер спрогнозировал восстановление цены биткоина до $59 000
Трейдер спрогнозировал восстановление цены биткоина до $59 000
Криптоинвестор Кэти Хаун покинет Andreessen Horowitz ради собственного проекта
Криптоинвестор Кэти Хаун покинет Andreessen Horowitz ради
Сенаторы США призвали Минфин уточнить статус криптоброкеров
Сенаторы США призвали Минфин уточнить статус криптоброкеров
Житель Заларинского района украл и убил четырех лошадей ради еды
Житель Заларинского района украл и убил четырех лошадей ради еды
В Приангарье завершается работа над стратегией социально-экономического развития
В Приангарье завершается работа над стратегией
В Черемховском районе благодаря пожарному извещателю из горящего дома спаслась многодетная семья
В Черемховском районе благодаря пожарному извещателю из горящего дома
Иркутянам предлагают приобрести голубые ели в кашпо в Горзеленхозе
Иркутянам предлагают приобрести голубые ели в кашпо в Горзеленхозе
Иркутский драмтеатр представил премьеру «Кое-что о том самом и не только»
Иркутский драмтеатр представил премьеру «Кое-что о том самом и не
Сбер рассказал о цифровой трансформации бизнеса и запросах на профнавыки
Сбер рассказал о цифровой трансформации бизнеса и запросах на

Топ на сегодня

1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
Китай выступил против использования ИИ в военных целях
Китай выступил против использования ИИ в военных целях
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Мария Миронова шокировала историей о маньяке
Мария Миронова шокировала историей о маньяке
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына

Еще по теме

Зонд NASA приблизится к Солнцу ближе, чем когда-либо
NASA запустило в космос уникальный зонд для исследования Солнца
В NASA придумали, как подобраться к Солнцу
NASA запустит специальный зонд для исследования Солнца