Зонд Parker Solar Probe впервые в истории «прикоснулся» к Солнцу

Американская корпорация NASA в августе 2018 года запустила к Солнцу космический зонд Parker Solar Probe. Задачей было сблизиться со светилом и подойти к нему на расстояние в 6 млн километров. После этого аппарат должен был погрузиться в раскаленную атмосферу Солнца. И сегодня Parker Solar Probe впервые прошел через верхнюю часть солнечной атмосферы, которую называют «короной». Отмечается, что это первый объект, созданный человеком, который смог так близко подойти к звезде.«Коснувшись» Солнца, зонд замерил магнитное поле короны и принялся собирать данные о свойствах солнечных частиц."Находясь так близко к Солнцу, Parker Solar Probe впервые может изучать условия в солнечной короне", – отметил специалист миссии Нур Рауфи из Лаборатории прикладной физики им. Джонса Хопкинса.По задумке специалистов NASA, через солнечную корону космический аппарат должен будет пройти 24 раза. За это время Parker Solar Probe должен будет максимально сблизиться с поверхностью светила. К слову, не сгорает аппарат за счет теплового экрана, созданного из специального углепластикового материала, толщина которого составляет 11 сантиметров, а ширина достигает нескольких метров. Сгореть зонд должен будет во время последнего сближения со светилом — тогда он достигнет скорости в 690 000 километров в час.Зачем же NASA решило запустить аппарат к Солнцу? Ученые надеются, что данные, которые уже удалось собрать и получится дополнить в будущем, помогут астрофизикам выяснить, из-за чего корона Солнца достигает намного большей температуры, нежели поверхность.