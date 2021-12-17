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16 случаев, когда люди подошли к созданию новогоднего наряда с фантазией и юмором, чем позабавили всех вокруг

16 случаев, когда люди подошли к созданию новогоднего наряда с фантазией и юмором, чем позабавили всех вокруг

В период новогодних праздников люди очень любят наряжаться в уютные и тёплые свитерочки с изображением оленей, снежинок, снеговиков и прочих рождественских атрибутов. Но иногда особо креативные весельчаки могут пойти значительно дальше и отыскать, а то и сделать своими руками такие наряды, что способны затмить собой даже новогоднюю ёлку с лежащими под ней подарками! Эти яркие, странные, смешные, необычные и ужасно прекрасные образы мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.

Рождественский свитер моего друга

Тираннозавру непросто подобрать свитер по размеру

Парные свитеры на Рождество

Родители всё ещё не заметили, что не так с моим свитером

Украсил рождественский свитер перед корпоративом на работе

Узнайте, как выглядит эльф!

У меня на работе конкурс на лучший рождественский свитер

Верю, что у меня серьёзные шансы на победу!

Суперская идея для рождественского свитера

Креативное решение

А вот и Рудольф!

Рудольф — один из оленей Санты.

Зачем наряжаться эльфом, если можно схитрить

Рождественский подарочек

Главный атрибут Рождества

Кто заметит, что не так с этим свитером?

Этот свитер прекрасен тем, насколько он ужасен!

Я готова к Рождеству!

Мой рождественский наряд готов. Как думаете, мне удастся победить в конкурсе на самый дурацкий свитер?

А вы бы надели на праздник один из этих свитеров?


# Актуальные новости

По материалам: Юмор

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