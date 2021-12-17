16 случаев, когда люди подошли к созданию новогоднего наряда с фантазией и юмором, чем позабавили всех вокруг
Сегодня, 21:10
В период новогодних праздников люди очень любят наряжаться в уютные и тёплые свитерочки с изображением оленей, снежинок, снеговиков и прочих рождественских атрибутов. Но иногда особо креативные весельчаки могут пойти значительно дальше и отыскать, а то и сделать своими руками такие наряды, что способны затмить собой даже новогоднюю ёлку с лежащими под ней подарками! Эти яркие, странные, смешные, необычные и ужасно прекрасные образы мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.
Рождественский свитер моего друга
Тираннозавру непросто подобрать свитер по размеру
Парные свитеры на Рождество
Родители всё ещё не заметили, что не так с моим свитером
Украсил рождественский свитер перед корпоративом на работе
Узнайте, как выглядит эльф!
У меня на работе конкурс на лучший рождественский свитер
Верю, что у меня серьёзные шансы на победу!
Суперская идея для рождественского свитера
Креативное решение
А вот и Рудольф!
Рудольф — один из оленей Санты.
Зачем наряжаться эльфом, если можно схитрить
Рождественский подарочек
Главный атрибут Рождества
Кто заметит, что не так с этим свитером?
Этот свитер прекрасен тем, насколько он ужасен!
Я готова к Рождеству!
Мой рождественский наряд готов. Как думаете, мне удастся победить в конкурсе на самый дурацкий свитер?
А вы бы надели на праздник один из этих свитеров?
По материалам: Юмор