16 жителей Иркутской области отдали мошенникам 2,5 млн рублей в попытке начать майнить

Сразу несколько жителей Иркутской области стали жертвами мошенников, обманувших их при покупке оборудования для добычи криптовалют или аренды помещений для ферм. Об этом сообщили в местном МВД.

За прошедшие несколько дней к правоохранителям обратились 16 местных жителей с похожими заявлениями - все они хотели начать заниматься майнингом. Некоторые пытались приобрести оборудование, другие - заключить договор об аренде помещений для создания майнинг-ферм.

Один из потерпевших перевел злоумышленникам более 250 000 рублей за устройства для добычи криптовалют, однако мошенники перестали выходить на связь, оборудование он так и не получил.

Всего потерпевшие лишились свыше 2,5 млн рублей.

Напомним, в Калуге разыскивают мошенников, которые выманили у россиянина 5 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюты.