20 декабря в Иркутске начнет работать онлайн-резиденция Деда Мороза

В преддверии нового года в Иркутске открывается резиденция Деда Мороза. В этом году из-за пандемии коронавируса главный волшебник со своей внучкой Снегурочкой будет вести прием дистанционно – в онлайн-телестудии. Дети смогут позвонить сказочному персонажу, который поздравит их по видеосвязи в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

«Каждый, кто обратится, как и прежде, получит частицу тепла и внимания, которую обязательно сохранит на весь грядущий год! Больше всего я буду ждать звонки от самых маленьких жителей, для них это очень важно. А кто не дозвонится, тому мы со Снегурочкой обязательно перезвоним», – цитирует пресс-служба главного волшебника города.

Резиденция Деда Мороза будет работать в онлайн формате с 20 декабря по 7 января включительно. Сказочный персонаж будет принимать звонки с 12:00 до 20:00 (перерыв с 16:00 до 17:00).

Аркадий Стародубцев, директор муниципального учреждения «Праздник»:

– Резиденция начнет свою работу 20 декабря. Раньше, чем в прошлом году, чтобы все успели позвонить, обсудить с настоящим Дедом Морозом самые заветные желания, рассказать о своих главных победах и достижениях, поделиться праздничным настроением. В прошлом году наш волшебник принимал ежедневно до 300 звонков. Звонили дети, взрослые и даже пожилые люди. И не только из Иркутска, но и из других городов области и страны. Даже зарегистрирован звонок из Америки.

На резиденции Деда Мороза в сквере имени Кирова появится QR-код. Отсканировав его, можно посмотреть приглашение и связаться с волшебником онлайн. Для видеообщения с Дедом Морозом нужно позвонить в Viber по номеру (3952)50-37-03.