7 типов женщин во время истерики

1. "Мерзавка"

2. "Девочка"

3. "Эстетка"

4. "Эротоманка"

5. "Актриса"

6. "Интриганка"

7. "Простушка"

Если жизнь нос к носу столкнула вас с разбушевавшейся женщиной, научитесь правильно определять тип противника. Если сможете различить тип, будет легче справиться с истерикой и нейтрализовать ее. В целях собственной безопасности никогда не путайте истеричку со стервой. Классическая истеричка – мечтательное создание, подчас излишне экзальтированная, но, в сущности, впечатлительная жертва собственной инфантильности. Стерва, как правило, натура жесткая и даже жестокая; она твердо знает, что ей нужно и как поставленной цели добиться. Однако оба типа способны к мимикрии и «взаимообогащению». Чем выше интеллект женщины, тем активнее она пользуется запрещенными приемами. Рассмотрим наиболее распространенные случаи.Худший вариант. Любого мужчину она «любит» только как средство, грубое орудие, которое может работать лишь в ее умелых руках. Ей далеко до стервы по интеллекту, но, несомненно, это самый стервозный тип истерички. Она не опустится до швыряния в вас любимой вазой (материальный мир имеет для нее выраженное в дензнаках значение), однако запросто, со снайперской меткостью, нагадит вам в душу. Такие женщины редко становятся женами. Вы интересуете ее временно, как специфический объект – кошелек с детородным органом. Универсальной защиты от «мерзавки» не существует. Совет один: никогда не раскрывайте душу. Общаясь с подобной особой, следует надеть презерватив не только куда положено, но и на собственную психику.На отказ сходить с ней в театр заходится в крике и топает ножкой. Поздравляем, вам достался педагогически запущенный «ребенок»! Если вы готовы к роли заботливого папаши – это самый подходящий вариант. Поведение такой женщины – каприз малыша, которому отказали в покупке желанной игрушки. Кстати, чаще всего «девочка» вырастает в семье, где с ее детскими истериками не справились и выполняли все требования маленького тирана. Теперь все зависит от педагогического приема – либо потакайте ее капризам (которые вполне компенсируются милой непосредственностью мировосприятия), либо однажды решительно отшлепайте ее мокрым полотенцем по розовой попке.Причисляет себя к богеме. Истерика ей просто необходима, чтобы почувствовать себя непонятой и несчастной. Она пользуется ею как «пусковым механизмом» творческого процесса. Вдоволь накричавшись и отшвырнув веник супругу, она гордо возвратится к мольберту, успешно сублимируя энергию скандала в очередном шедевре. Радует, что гасить такую истерику придется не вам. Ваше долготерпение оправдано лишь безусловной верой в ее таланты.Истерическими выходками стремится повысить свой сексуальный рейтинг. В дело идет все: и битье посуды, и швыряние в окно новейших средств мобильной связи. Склонна к садомазохизму. Может набросится на вас с кулаками, исцарапать в кровь лицо – ожидая от вас адекватных по силе ударов. Для нее это своеобразная прелюдия к половому акту, и чем больше разбитой посуды и царапин, тем выше накал и качество примиряющего секса. Если другие пути достижения оргазма кажутся вам пресными, то почаще дарите любимой звонкие сервизы. Впрочем, жить с грешной «эротоманкой» гораздо веселей, чем с фригидной праведницей.Всегда готова эффектно разыграть многоактную психодраму – просто из любви к искусству. Накладывает «гримм», старательно свивает замысловатую прическу и тщательно выбирает сценический костюм. Затем выдает спектакль – все по тому же знакомому сценарию, с посудой, окнами и инфарктом «по причине вашей черствости». Она не скрывает, что все это – лишь хорошо отрепетированная пьеса для домашнего балаганчика. Вам остается либо стать ее преданным поклонником, либо на первом же представлении бесстрастно произнести: «Не верю!» В любом случае она будет благодарна и, реализовав свои актерские амбиции, бодро вернется к плите или в постель.Не менее опасна. Многоступенчатые скрытые действия нужны ей для того, чтобы заставить вас почувствовать себя виноватым за все, что с ней происходит. В пылу ссоры в качестве аргумента встает на подоконник и, прощаясь навсегда, расписывает, как безумно вас любила. Или же, выпивая безопасную дозу снотворного, звонит с прощальным приветом. Главное, не позволить втянуть себя в ее сложные построения и, завидев силуэт в окне, сказать: «Как славно ты выглядишь на фоне звездного неба, дорогая. Ну ладно, когда надоест там стоять, позвони!» Затем решительно удаляйтесь, не оборачиваясь. Не оставляйте ей никакой надежды на то, что вы когда-нибудь поддадитесь на подобные уловки.Забавна в своей наивности. Не имея актерских данных, но обладая дутым самомнением, она во всем следует вычитанным в женских журналах советам и, в частности, устраивает время от времени своему любимому взбучку, вяло воспроизводя драматичные, на ее взгляд, сцены из латиноамериканских мыльных опер. Если вы снисходительный циник, простите ее сразу, ибо она простодушно убеждена, что скандалы укрепляют отношения между мужчиной и женщиной, и жертвует нервными клетками только для того, чтобы разнообразить вашу жизнь. Интересные фактыВ Древней Греции замужним женщинам для излечения от истерии рекомендовали активную половую жизнь, вдовам давали ослиное молоко, а девицам - касторовое масло.В средние века истерию объясняли одержимостью бесами. бесы помещались в самых неожиданных местах и их изгоняли убеждением и увещеванием: "О, матка, округлая матка, красная матка, белая матка, мясистая матка, кровавая матка, дьявольская матка! Вернись на место!" (текст подлинный).В 20-м веке фрейдисты точно установили, что истерия, вероятно, связана с обнажением Эдипова конфликта, проявляющего себя прежде всего в фаллическом и оральном регистрах либидо на фоне кризиса самоотождествления, характеризуемого как зависть к пенису.