700+ игр и DLC для Xbox со скидками — стартовала зимняя распродажа





В Microsoft Store сегодня стартовала зимняя распродажа игр и DLC, в рамках которой для Xbox One и Xbox Series X | S предлагается со скидками больше 700 позиций. На многие из позиций скидки уже действовали несколько недель назад, в рамках распродажи к «Черной пятнице», но есть и некоторые новинки.

Полный список игр, которые доступны в рамках зимней новогодней распродажи, можно посмотреть в отдельном материале на нашем сайте (с ценами в рублях):

925 позиций на новогодней распродаже Xbox — полный список (цены в рублях)

Скидки в рамках новогодней распродажи будут доступны до 4 января 2022 года. Отметим, что в рамках распродажи скидки на некоторые позиции достигают 80%. Со скидками предлагаются и некоторые новинки, вроде Call of Duty Vanguard или Battlefield 2042.