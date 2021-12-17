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83% миллионеров-миллениалов из США инвестировали в криптовалюты

83% миллионеров-миллениалов из США инвестировали в криптовалюты


В США 83% миллионеров из поколения Y или миллениалов владеют криптовалютами. Из них 48% планируют в 2022 году купить еще больше цифровых активов, согласно опросу CNBC.


Только 6% ожидают сокращения своих криптовалютных запасов.


У 53% опрошенных в цифровых активах находится более половины состояния, а у каждого третьего их доля превышает 75%.


Самой серьезной проблемой молодые миллионеры назвали инфляцию — она обеспокоила 43% респондентов. При этом 59% уверены, что правительство справится с ней.


Редактор CNBC Wealth Роберт Франк отметил, что состоятельные люди воспринимают угрозу инфляции несколько иначе, чем большинство населения. Если обычные люди опасаются роста цен, то миллионеров беспокоит возможное повышение процентных ставок, которое повлияет на их инвестиции, пояснил он.


Напомним, 26% от общего числа инвесторов в США уже владеют биткоином, по данным опроса Grayscale Investments. Более половины инвестировали в актив в течение последнего года.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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