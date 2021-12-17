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Альбина Джанабаева высказалась о своих детях

Альбина Джанабаева высказалась о своих детях
Певица Альбина Джанабаева рассказала как растут ее дети. Старший сын бывшей солистки «ВИА Гры» и Валерия Меладзе живет отдельно от родителей. Мальчик уехал учиться в университет, но накануне новогодних праздников решил навестить семью. Альбина призналась, что сын приготовил для всех трогательные сюрпризы. «Он приехал домой с подарками, как Дед Мороз. Очень забавно, что всё это мягкие игрушки. У него вкус детский», — рассказала Джанабаева. Многодетная звездная мама разоткровенничалась об увлечениях студента. По словам Альбины, старший ребенок начал увлекаться аниме. «От сына я узнала о существовании такого сериала, который называется «Берсерк». Там 400 серий. Растут поколения, меняется сознание. Он даже подключил меня к этому просмотру. Я никогда не подозревала, что меня это заинтересует. Есть еще «Евангелион». Это уже следующий этап», — пояснила артистка.
Альбина Джанабаева Средний ребенок звездной пары унаследовал творческий талант. Исполнительница хита «Пообещай» отметила, что практически на каждый праздник Лука просит подарить ему музыкальный инструмент. «С подарками для Луки вопросов не возникает. Мы всегда знаем, что хочет, потому что он не замолкает. Он любит музыкальные инструменты – гитары, барабаны. В прошлый Новый год он хотел скрипку. Мы были вынуждены купить ему инструмент и начать заниматься. Он не против продолжать, но эти звуки было нереально выдержать», — отметила поп-дива. Певица много времени посвящает заботе о 8-месячной дочери. Звезда продолжает кормить грудью малышку. Джанабаева призналась, что благодаря этому процессу у нее увеличился бюст, поэтому для праздничного вечера Альбина выбрала сияющий наряд с глубоким декольте. Жена исполнителя хита «Девушка из высшего общества» рассказала о новогодних традициях, которые соблюдаются в ее семье. «Ну вот одну мы уже применили. Поставили ёлку позавчера. Я ждала, пока соберется вся семья, чтобы все смогли ее нарядить. Папа завершил этот процесс», — похвасталась Альбина в эфире утреннего шоу «Русские перцы».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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