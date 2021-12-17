Александр Ревва удивил своим преображением из урода

Актера и певца Александра Ревва распекли на шоу. Звездного мужчину смешали с грязью. Александр Ревва претерпел гадкие унижения. Известный артист Александр Ревва, который также прославился как Артур Пирожков, принял участие в провокационном ютуб-шоу, где с гостями не церемонятся. На съемках ведущие проекта нелестно высказались о прежнем имидже певца и условно облили его помоями. «Как ты из потрепанного вонючего урода превратился в красавца? Comedy Club, 2005 год — урод уродом. Если бы говно было человеком — это вот», — заявили мужчине ехидные критики. Александр Ревва нисколько не возмутился и поддержал слова окружающих о своей внешности.Александр Ревва Пользуясь случаем, певец признал никчемную натуру, которой ему приходилось довольствоваться в самом начале века. «Я согласен, не могу смотреть на свои фотографии. Это страшно, я все сжег, но в интернете все равно ходят», — отреагировал на критику Александр Ревва. Мужчина снова признался, что преобразил внешность, благодаря придуманному образу сексуального мачо Артура Пирожкова. Певец посоветовал каждый день говорить вслух, что ты самый красивый, когда стоишь у зеркала.