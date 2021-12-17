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Александр Васильев заявил, что женщины перестают быть сексуальными

Александр Васильев заявил, что женщины перестают быть сексуальными
63-летний историк моды Александр Васильев считает, что мода на без полую одежду негативно скажется на рождаемости в России. Историк моды заявил, что на тренды в одежде влияют ситуации, происходящие в обществе. Например, популярность черного цвета сегодня, по его словам, обусловлена мировым кризисом. Главной проблемой в моде Александр считает унисекс – стиль одежды, который подходит и мужчинам, и женщинам. «Все ходят в мешковатой одежде, в спортивных костюмах. Носят обувь, которая потеряла всякую половую принадлежность и сексуальность. В такой обуви, как у меня, может быть любая девушка. Все женщины сейчас в брюках, в трикотаже. Единственная разница – форма нижнего белья. У мужчин всё-таки нет бюстгальтера. Пока нет. И трусики могут быть какими-то другими. Всё остальное одинаковое, даже длина волос», — высказался Александр. Ведущий передачи «Модный приговор» рассказал, что на съемках ему и остальным экспертам нужно отгадывать, кто является героем шоу по одежде на манекенах. Порой там представлены вещи унисекс, и догадаться, кому они принадлежат – мужчине или женщине, невозможно.
Александр Васильев Модный критик уверен, что тренд на унисекс приведет к уменьшению рождаемости. «Маской закрыто лицо – никакого флирта. Мы не видим полностью лицо человека, его улыбку, кривые ли у него зубы, обаятельный ли он. Нас много. Мы много какаем, много едим, много мусорим. Нас хотят почистить без войны. Есть варианты – закидать бомбами, что разрушит очень много достояний Земли, либо пропагандировать другие формы физиологических отношений, однополые браки например, либо сделать так, чтобы люди друг другу не нравились», — заверил Александр. Телеведущий убежден, что нынешние модные тренды делают женщин менее сексуальными, Телеведущий убежден, что нынешние модные тренды делают женщин менее сексуальными. «Мужчины обычно возбуждаются, когда видят красивое платье, ножки женщины, чулочки, каблучки, маникюрчик. У них появляется игривость. А в спортивном костюме какая игривость? Она мешок мешком», — объяснил свою позицию критик в интервью Вячеславу Манучарову для его YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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