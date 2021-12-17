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Американское подразделение Binance наняло бывшего топ-менеджера Intel

Американское подразделение Binance наняло бывшего топ-менеджера Intel


Американское подразделение биткоин-биржи Binance объявило о назначении Сидни Маджалаи на должность директора по управлению рисками.



Маджалая будет напрямую подчиняться президенту Binance.US Брайану Шредеру. Последний возглавил подразделение в сентябре 2021 года.


«Binance.US глубоко привержен исполнению нормативных правил, и нашим приоритетом является поддержание и развитие организации по соблюдению требований и управлению рисками», — заявил Маджалая.


Ранее специалист руководил профильными отделами в Oracle и Uber. С 2019 года он работал вице-президентом по правовым вопросам и директором по комплаенсу корпорации Intel.


В апреле Binance.US наняла на пост СEO бывшего главу Управления контролера денежного обращения в составе Минфина США Брайана Брукса. В июле он покинул компанию, назвав в качестве причин «разные взгляды на стратегическое направление развития».


Позже СМИ написали о конфликте Брукса с главой Binance Чанпэном Чжао. Его должность временно занял финансовый директор американского подразделения Джошуа Сроге.


В сентябре Чжао заявил о планах Binance.US провести публичное размещение акций на фондовом рынке США в ближайшие три года.


Напомним, в ноябре в американском подразделении биткоин-биржи раскрыли планы по привлечению $200 млн в преддверии IPO.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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