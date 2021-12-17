Американское подразделение Binance наняло бывшего топ-менеджера Intel

Американское подразделение биткоин-биржи Binance объявило о назначении Сидни Маджалаи на должность директора по управлению рисками.

Join us in welcoming Sidney Majalya as Chief Risk Officer.

He'll join the team next month as part of our commitment to expand our world-class risk and compliance organization.

Learn more: https://t.co/O1HkVxuPHh pic.twitter.com/tjge8wa6B4 — Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) December 16, 2021

Маджалая будет напрямую подчиняться президенту Binance.US Брайану Шредеру. Последний возглавил подразделение в сентябре 2021 года.

«Binance.US глубоко привержен исполнению нормативных правил, и нашим приоритетом является поддержание и развитие организации по соблюдению требований и управлению рисками», — заявил Маджалая.

Ранее специалист руководил профильными отделами в Oracle и Uber. С 2019 года он работал вице-президентом по правовым вопросам и директором по комплаенсу корпорации Intel.

В апреле Binance.US наняла на пост СEO бывшего главу Управления контролера денежного обращения в составе Минфина США Брайана Брукса. В июле он покинул компанию, назвав в качестве причин «разные взгляды на стратегическое направление развития».

Позже СМИ написали о конфликте Брукса с главой Binance Чанпэном Чжао. Его должность временно занял финансовый директор американского подразделения Джошуа Сроге.

В сентябре Чжао заявил о планах Binance.US провести публичное размещение акций на фондовом рынке США в ближайшие три года.

Напомним, в ноябре в американском подразделении биткоин-биржи раскрыли планы по привлечению $200 млн в преддверии IPO.



