Американское подразделение Binance наняло бывшего топ-менеджера Intel

Американское подразделение биткоин-биржи Binance объявило о назначении Сидни Маджалаи на должность директора по управлению рисками.

Join us in welcoming Sidney Majalya as Chief Risk Officer.

He'll join the team next month as part of our commitment to expand our world-class risk and compliance organization.

Learn more: https://t.co/O1HkVxuPHh pic.twitter.com/tjge8wa6B4