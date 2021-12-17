Анастасия Макеева сообщила, что поменяла фамилию

Актриса Анастасия Макеева обнародовала свою новую фамилию и объяснила, почему поменяла прежнюю. Анастасия Макеева до брака с Романом Мальковым трижды была замужем, но ни разу не брала фамилию мужа. Артистка, похоже, решила, что из-за этого ей не везло в семейной жизни. В этот раз она всё делает по-другому. Вышла замуж не за звезду шоу-бизнеса, а за простого работягу. Еще и на смену фамилии решилась. Макеева объявила, что «вошла в родовую программу мужа» для полного слияния. Не так давно она увлеклась изучением квантовой психологии. Похоже, что информацию об этом она почерпнула именно в этой области. Теперь Анастасия может рассчитывать на поддержку рода своего супруга.Свидетельство о смене фамилии Анастасии Макеевой «Поздравьте меня, я теперь Малькова-Макеева Анастасия Васильевна 😜❤️ Никогда в жизни я не меняла фамилию и вот обдуманное решение для того, чтоб войти в родовую программу своего мужа я сделала это. Я на сцене останусь Макеевой, но по родовой программе я вошла в полное слияние со своим мужем»,— рассказала Макеева в Instagram. Кажется, этот шаг Анастасия сделала еще и для того, чтобы исполнилась её заветная мечта. Наставники уверяют её, что забеременеть ей мешают внутренние установки и не проработанные проблемы. Они обещают, что это можно исправить. Врачи же считают, что бесплодие Макеевой связано с серьезной медицинской причиной, решить которую очень трудно. Недавно, кстати, Макеева рассказала, что уже обустроила дома детскую комнату. Но пока ей удается практиковаться только в общении с подростком. Она приютила у себя сына мужа от первого брака, который в пух и прах разругался со своей родной мамой.