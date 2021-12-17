Анастасия Макеева жестко высказалась о воспитании детей

Актриса Анастасия Макеева считает, что среди семей очень мало нормальных родителей. Артистка опубликовала ряд размышлений о роли родителей в жизни ребенка. Мол, людям стоит давать наследникам свободу выбора, а не полностью их контролировать и вмешиваться в судьбу. Некоторые поддержали пост актрисы, а другие выразили недовольство. Критики заявили, что Макеева не может судить о материнстве, пока сама еще не познала этот опыт. «Все мы мудрые, когда речь идет о чужих детях»; «Как говорится, хочешь узнать, как правильно воспитывать детей? Спроси у тех, у кого их нет», — иронично отметили пользователи. 39-летняя актриса была оскорблена подобными высказываниями в свой адрес. Анастасия давно мечтает обзавестись полноценной семьей, однако проблемы со здоровьем мешают ее планам. Кроме того, брюнетка заявила, что не все, кто имеет детей могут похвастаться безупречными методами их воспитания.Анастасия Макеева «Что за зацикленность на тему «роди, потом говори»? Вы мало видели бездарных родителей? — негодует звезда. — Так вспомним все сейчас родительские чаты в школах и свои эмоции по поводу мамочек, сводящих с ума вас и ваш телефон! Не поверю, что у каждого из вас не было такого милого опыта, когда какая-то сумасшедшая мамочка не достала пол класса своими воплями, что ее сын или дочь недооценивают в классе. Ну и где в таком случае ваши убеждения «роди и тогда рассуждай». Макеева считает, что достойных семей на самом деле очень мало. «Если сейчас пройдетесь мыслями по знакомым родительницам, то с улыбкой придете к тому факту, что нормальных родителей среди вашего окружения только парочка остальные, хоть и являются биологическими родителями, но о воспитании вообще мало что знают. Так что психолог или философ много грамотнее особей, что произвели дитя на свет и понятия не имеют, что с ним дальше делать. Давайте на чистоту, разве не так?» — заключила артистка. Напомним, что весной Анастасия вышла замуж за Романа Малькова. Радостное событие было омрачено скандалом. Ведь ради звезды мужчина оставил супругу с четырьмя детьми. Между двумя семьями до сих пор ведется холодная война. К слову, старший сын Малькова принял сторону отца и с теплотой относится к его новой жене. Родную же маму подросток пренебрежительно называет биологической.