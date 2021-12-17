Анна Курникова поделилась редкими фото своих подросших двойняшек

Теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас сегодня отмечают 4-летие своих двойняшек. Спортсменка показала, как подросли Николас и Люси. Анна Купникова редко делится личным в соцсетях. Но в честь дня рождения детей она сделала исключение и показала, как подросли двойняшки Николас и Люси, которым сегодня исполнилось четыре года.Николас Иглесиас Мальчик на снимке тянется к фотоаппарату и улыбается. Поклонники заметили на его щеке очаровательную ямочку, как у самой Анны. И улыбки у них похожи. Люси Анна сфотографировала во время игры во дворе. Девочка, по мнению поклонников, очень похожа на своего отца: она унаследовала улыбку и яркие глаза Энрике Иглесиаса.Люси Иглесиас В прошлом году Анна стала мамой в третий раз: дочь спортсменка и ее супруг назвали Машей. Иглесиас не скрывает, что он искренне наслаждается ролью отца, за которую должен благодарить свою любимую — Анну Курникову, родившую ему трех очаровательных детишек. Как свидетельствуют снимки, играя со своими малышами, Энрике так увлекается, что и сам ведет себя как ребенок.Николас Иглесиас У Иглесиаса просто идеальный контакт с двумя старшими — двойняшками Люси и Николасом. Ну а малышка Маша, которую Анна родила в январе 2020-го, еще маловата для буйных игр, которые Энрике устраивает со старшими. Тем не менее он и с Машей проводит много времени – причем с самого ее рождения. Энрике присутствовал при появлении девочки на свет.Люси Иглесиас Будучи вместе с 2001 года, Курникова и Иглесиас до сих пор официально не женаты. Певец не раз заявлял о своей готовности жениться на Анне, однако пока что так и не сделал этого. По слухам, единственной причиной, удерживавшей его от этого шага, была боязнь певца потерять из-за женитьбы значительную часть своих ревнивых фанаток. Но недавно певец сообщил, что собирается завершить карьеру, так что ничто больше не будет мешать ему сыграть свадьбу с Анной.