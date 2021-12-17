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Aztec привлек $17 млн от Paradigm и других инвесторов

Aztec привлек $17 млн от Paradigm и других инвесторов


Базирующийся в Лондоне стартап Aztec закрыл раунд финансирования Серии А на $17 млн. Его возглавила Paradigm.



В раунде также участвовали Variant Fund, Nascent, IMToken, Scalar Capital, DeFi Alliance, IOSC Ventures, Zero Knowledge Validator и прежние инвесторы — a_capital, Ethereal Ventures и Libertus Capital.


Полученные средства пойдут на доработку технологии «программируемой приватности» для Ethereum на базе ZK-Rollups.


https://forklog.com/chto-takoe-resheniya-masshtabirovaniya-vtorogo-urovnya/

Разрабатываемый Aztec стандарт под названием PLONK делает возможной двухуровневую систему обработки транзакций. Решение обеспечивает более дешевые транзакции (до 100 раз по сравнению с Ethereum) и обеспечивает «проверяемую конфиденциальность», скрывая данные отправителя, получателя и сумму транзакции.


Стартап заявил о запуске в тестнете Aztec Connect, приватного моста для DeFi- экосистемы в Ethereum. Пользователи получили возможность осуществлять конфиденциальные переводы и экономить на транзакционных комиссиях.


Разработчики пообещали представить SDK Connect, который позволит любому Ethereum-проекту интегрировать Aztec Connect.


Напомним, в ноябре команда Polygon представила L2-решение на основе ZK-Rollups и выпустила его центральный компонент — виртуальную машину, использующую протокол zk-STARKs в качестве базовой системы доказательства.


В августе 2021 года Polygon поглотил платформу Hermez Network, специализирующуюся на решениях масштабирования второго уровня ZK-Rollups. Тогда проект объявил, что выделит на развитие релевантных продуктов $1 млрд.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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