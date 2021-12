Aztec привлек $17 млн от Paradigm и других инвесторов

Базирующийся в Лондоне стартап Aztec закрыл раунд финансирования Серии А на $17 млн. Его возглавила Paradigm.

We're thrilled to announce that Aztec Network has raised a $17 million Series A led by @paradigm to bring programmable privacy to Web3. pic.twitter.com/PiC50vWdwb