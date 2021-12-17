Balancer и Aave запустили DeFi-пулы нового поколения

Разработчики Balancer Labs запустили «продвинутые» пулы для максимизации дохода от задействованного DeFi-инвесторами капитала.

The moment we’ve all been waiting for...



📢 Increased yields, greater capital efficiency, deeper liquidity. Aave Boosted Pools are here 🚀 @AaveAave pic.twitter.com/o6PbGsp7aj — Balancer Labs (@BalancerLabs) December 15, 2021

«Как правило, трейдеры используют не более 10% ликвидности, депонированной в AMM-пул. Это связано с тем, что размеры сделок гораздо меньше доступной ликвидности», — говорится в блоге Balancer.

Новый продукт — Boosted Pools — позволяет разместить неиспользуемые средства в лендинговых протоколах для получения дополнительного дохода.

По словам разработчиков, большинству пользователей уже не придется расходовать активы на обертывание и развертывание токенов вроде DAI и aDAI. Соответствующие издержки понесут арбитражеры, «достаточно заинтересованные в этом».

Benefits of @AaveAave Boosted Pools

🚀 Deploy under-utilized liquidity into Aave to earn an additional yield

📈 Increased gains from money markets

💰Cost-efficient wrapping/unwrapping of tokens during a swap — Balancer Labs (@BalancerLabs) December 15, 2021

Изначально незадействованную ликвидность пользователи нового продукта смогут направить в пулы Aave. Однако разработчики со временем обещают интегрировать и другие протоколы — Compound, Yearn, Badger, Fuse и т.д.



Напомним, в феврале Balancer Labs привлекла $5 млн от Three Arrows Capital и DeFiance Capital через прямую продажу токенов BAL.