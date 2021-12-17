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Balancer и Aave запустили DeFi-пулы нового поколения

Balancer и Aave запустили DeFi-пулы нового поколения


Разработчики Balancer Labs запустили «продвинутые» пулы для максимизации дохода от задействованного DeFi-инвесторами капитала.



«Как правило, трейдеры используют не более 10% ликвидности, депонированной в AMM-пул. Это связано с тем, что размеры сделок гораздо меньше доступной ликвидности», — говорится в блоге Balancer.


Новый продукт — Boosted Pools — позволяет разместить неиспользуемые средства в лендинговых протоколах для получения дополнительного дохода.


По словам разработчиков, большинству пользователей уже не придется расходовать активы на обертывание и развертывание токенов вроде DAI и aDAI. Соответствующие издержки понесут арбитражеры, «достаточно заинтересованные в этом».



Изначально незадействованную ликвидность пользователи нового продукта смогут направить в пулы Aave. Однако разработчики со временем обещают интегрировать и другие протоколы — Compound, Yearn, Badger, Fuse и т.д.

Напомним, в феврале Balancer Labs привлекла $5 млн от Three Arrows Capital и DeFiance Capital через прямую продажу токенов BAL.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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