Balancer и Aave запустили DeFi-пулы нового поколения

Разработчики Balancer Labs запустили «продвинутые» пулы для максимизации дохода от задействованного DeFi-инвесторами капитала.

The moment we’ve all been waiting for... 📢 Increased yields, greater capital efficiency, deeper liquidity. Aave Boosted Pools are here 🚀 @AaveAave pic.twitter.com/o6PbGsp7aj

«Как правило, трейдеры используют не более 10% ликвидности, депонированной в AMM-пул. Это связано с тем, что размеры сделок гораздо меньше доступной ликвидности», — говорится в блоге Balancer.

Новый продукт — Boosted Pools — позволяет разместить неиспользуемые средства в лендинговых протоколах для получения дополнительного дохода.

По словам разработчиков, большинству пользователей уже не придется расходовать активы на обертывание и развертывание токенов вроде DAI и aDAI. Соответствующие издержки понесут арбитражеры, «достаточно заинтересованные в этом».

Benefits of @AaveAave Boosted Pools

🚀 Deploy under-utilized liquidity into Aave to earn an additional yield

📈 Increased gains from money markets

💰Cost-efficient wrapping/unwrapping of tokens during a swap