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Бесплатное DLC Riley’s Return уже доступно для Lonely Mountains: Downhill на Xbox

Бесплатное DLC Riley’s Return уже доступно для Lonely Mountains: Downhill на Xbox


Игра Lonely Mountains: Downhill получила новое дополнение в формате DLC, и оно распространяется бесплатно. Дополнение называется Riley’s Return — оно добавляет в игру «потерянную тропу к горе Райли», несколько новых испытаний и новый набор кастомизации. DLC Riley’s Return для игры Lonely Mountains: Downhill доступно в Microsoft Store.

Lonely Mountains: Downhill — Riley’s Return

Это бесплатное дополнение позволит вам отправиться на неизведанные территории и открыть забытый трек на Маунт-Райли. Проверьте себя в новых испытаниях и откройте новый набор кастомизации.
Перейти в Microsoft Store

Как отмечают разработчики, на этом обновления Lonely Mountains: Downhill в 2021 году не заканчиваются. Они планируют выпустить 22 декабря обновление, которое добавит различный рождественский контент.

Напомним, что Lonely Mountains: Downhill — это игра, которая вышла в 2019 году, и недавно разработчики отчитывались, что аудитория их проекта превысила 2,5 миллиона человек. Игра Lonely Mountains: Downhill, в том числе, доступна в подписке Game Pass.


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По материалам: newxboxone

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