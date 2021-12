Bitwise запустила фонд с фокусом на динамике цен десяти крупнейших NFT-коллекций

Bitwise Asset Management сообщила о запуске индексного фонда, который воспроизводит динамику цен невзаимозаменяемых токенов (NFT) из десяти крупнейших коллекций по капитализации.

Announcing the launch of the Bitwise Blue-Chip NFT Index Fund. We are excited to offer a simple strategy that gives investors the opportunity to invest in the foundational pieces of this new digital art form. Learn more: https://t.co/dOaAijMnDS pic.twitter.com/EanRjIsHRu